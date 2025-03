Emergències recomana evitar la pràctica de barranquisme i altres activitats al Torrent de Pareis i sa Fosca

Tal com ha informat el Govern en una nota informativa, amb motiu del manteniment de la presa del Gorg Blau, EMAYA durà a terme demà, dia 27 de març, entre les 10h i les 14h, l’obertura de les vàlvules de desaiguat, fet que pot provocar un augment puntual del cabal al Torrent de Pareis i sa Fosca.

Per aquest motiu, es recomana no realitzar barranquisme ni altres activitats a la zona durant aquest dijous. És fonamental respectar la senyalització col·locada als accessos al torrent i seguir les indicacions dels organismes d’emergències per garantir la seguretat i evitar la presència de persones al llit del torrent mentre es realitzen les maniobres de desaiguat.