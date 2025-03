L’ASM denuncia el silenci dels polítics davant l’espoli fiscal: «Patim un espoli terrible i injust»

Aquest dematí l’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha protestat davant el Parlament balear pel «silenci» amb què els representants polítics «acaten l’espoli fiscal de l’Estat espanyol».

El president de l’ASM, Joan Planes, ha denunciat «el terrible espoli fiscal que patim, sense equivalent a Europa i al món desenvolupat, i la irresponsabilitat política dels partits presents al Parlament de les Illes.» Segons ha explicat, l’espoli via balances fiscals, que representa un saldo negatiu del 14,2% del PIB balear, i que per a l’any passat va pujar a 6.226 milions d’euros que se’n van anar per no tornar, suposa que «una família de quatre membres paga a Espanya a fons perdut més de 20.000 euros, mentre que regions com Extremadura hi surten guanyant amb un saldo positiu del 17,78% del PIB».

«Per fer-nos una idea de les dimensions de la xifra espoliada», ha continuat Planes, «el pressupost no financer de les Balears de 2024 va ser de 6.365,5 milions. Això vol dir que si les Illes Balears fossin un estat independent, alliberat d’aquest robatori sistemàtic, podria doblar el pressupost dedicat als serveis públics».

L'espoli fiscal, segons el president de l’ASM, és el resultat del dèficit de les inversions de l’estat i de «l’infrafinançament patit des del Règim Comú d’aquest sistema de finançament autonòmic injust i caducat. Les conseqüències negatives de tot plegat estan a la vista, amb serveis públics infradotats i col·lapsats, una renda per capita en decreixement en relació amb la mitjana espanyola des de 1985, i la impossibilitat de diversificar la nostra economia i sortir-nos d’aquest monocultiu turístic d’alt risc cap a activitats de més valor afegit i sostenibles. Estam a la coa en inversions i un 50 % per davall del nostre pes poblacional i de PIB».

Finalment, el president de l’ASM ha insistit a reclamar als representants polítics al Parlament «que sotmetin a debat la qüestió de les balances fiscals, atesa la incidència directa que tenen sobre els serveis públics i el benestar de la ciutadania, i adoptin resolucions al respecte».