L’Ajuntament de Palma, a través de l’Àrea d’Infraestructures, ha procedit a retirar, per a la seva posterior restauració i reubicació a la mateixa localització actual, l’escultura de titularitat municipal 'Júlia', que ha sofert danys materials després que aquest dilluns al matí caigués a terra a conseqüència del pes exercit per dos turistes que s’hi havien enfilat per a fer-se una fotografia.

Es tracta d’una obra original de l’artista barceloní Agustí Roqué, que el consistori va adquirir l’any 1999, amb motiu de la Universíada. L’escultura està situada a la intersecció dels carrers de Sant Pere i de la Pólvora, just a l’entrada lateral que dona accés al Baluard de Sant Pere. Segons recull l’informe elaborat per la unitat de la Policia Local de Palma que ha intervengut en aquesta incidència, els accidentats, dos turistes, una dona i un home, de nacionalitat alemanya, presentaven, arran de la caiguda, diverses contusions i, en el cas de l’home, alguna lesió sagnant a les cames. Tots dos han rebut assistència mèdica al mateix lloc dels fets per part del personal de les ambulàncies que havien estat prèviament requerides. Si bé a l’examen inicial no s’han apreciat fractures, han estat traslladats a un centre hospitalari privat de Palma per tal de realitzar a l’home unes plaques a l’esquena que permetessin descartar qualsevol altra lesió. L’informe policial indica que, segons les primeres estimacions, els turistes haurien pujat a l’escultura amb la intenció de realitzar unes fotografies. En un moment determinat, i a causa del pes suportat, les soldadures han cedit i l’estructura s’ha precipitat a terra, si bé no ha caigut damunt les persones accidentades. Aquesta circumstància hauria evitat que patissin lesions de major gravetat, ja que es tracta d’una estructura d’acer amb un pes considerable.