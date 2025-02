L'organització juvenil de l'esquerra independentista Arran ha elaborat una anàlisi i proposta «davant l’auge reaccionari del feixisme, normalitzat als mitjans, institucions i als carrers». «Cal que plantem cara a tota aquesta desesperança, odi i ràbia que impregnen cada racó. Cal que apostem per un antifeixisme contundent que tingui en compte totes les cares d’aquesta moneda», assenyalen.

«Des de fa uns anys, hem observat arreu d’Europa i el món el retorn de certes idees que ens recorden a les característiques del feixisme clàssic. Es parla d’un auge de l’extrema dreta com a descripció d’un fenomen creixent que sembla no tenir aturador. Figures com Trump, Milei, Meloni, Le Pen, Abascal, Orriols... Formen part del nostre dia a dia i, des de dins com des de fora dels governs, condicionen fortament la política actual. Però per què hem arribat fins aquí?». Així, al document expliquen per què es parla d'auge del feixisme i presenten cinc anàlisis i cinc propostes per a la lluita antifeixista.

«Retrocès de drets i llibertats, auge del racisme, antifeminisme, lbgtiq+fòbia, folklorització de la llengua i la cultura catalana, enaltiment a la guerra… contra tot: plantem-los cara. Organitzem la ràbia!», remarquen.

El document complet es pot consultar aquí.