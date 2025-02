UGT insta el Govern a reprendre la negociació de l'acord de legislatura dels serveis públics

UGT Serveis Públics ha mantengut aquest dilluns una reunió amb la consellera de presidència i administracions públiques, Antònia Estarellas, en què ha reclamat el govern de les Illes Balears a reprendre «com més aviat millor» la negociació de l'acord de legislatura de millora de les condicions laborals del personal públic.

L'organització sindical ha reclamat que es reprengui l'última proposta consensuada amb els sindicats a la Mesa d'Empleats Públics, que incloïa el mateix plus d'insularitat per a tot el personal i la seva equiparació amb les Canàries, i la negociació del qual va ser paralitzada la setmana passada pel govern de les Illes Balears.

Ha recordat que l'acord «estava pràcticament tancat», per la qual cosa només caldria convocar una reunió més de la Mesa d'Empleats Públics per acabar de polir els «flocs que quedaven pendents», com el calendari d'aplicació de les millores.

UGT Serveis Públics ha insistit que el plus d'insularitat ha d'estar unificat perquè qualsevol empleat públic amb independència de la seva categoria laboral pugui comptar amb un «mínim» que pal·liï l'alt cost de viure a les Balears.

La darrera proposta acordada establia un complement mensual de residència de 205 euros per a Mallorca, 410 per a Menorca i Eivissa i 615 per a Formentera.

Estaven també damunt la taula qüestions com la devolució d'uns 170 milions d'euros al personal públic per la retallada d'un 2,9% dels sous durant el 2020 i el 2021, i que s'ha mantingut en el temps.

Altres mesures de l'acord de legislatura contemplen la reducció de la jornada a 35 hores, el pagament total del salari durant la baixa per malaltia i millores en la conciliació, les vacances i l'accés a la funció pública.

«Aquestes millores contribueixen a captar i fidelitzar plantilles i, per tant, a donar més qualitat als serveis públics que rep la ciutadania», ha afirmat UGT Serveis Públics.

Per tot això, la central sindical ha reiterat la necessitat que el govern de les Illes Balears convoqui «com més aviat millor» la Mesa d'Empleats Públics, i poder tancar així un acord de legislatura que estava ja «molt avançat».