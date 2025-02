Mallorca per la Pau denuncia l’atac a la democràcia impulsat per Trump i demana que la comunitat internacional hi intervengui

Davant la deriva autoritària que imposa el president dels Estats Units, Donald Trump, la plataforma Mallorca per la Pau ha volgut expressar la seva «indignació i rebuig» pel que considera «un exercici intolerable de cinisme i de menyspreu pels mínims valors ètics i de respecte als drets humans».

El comunicat

«L'arribada de Donald Trump a la presidència dels Estats Units el 2024, ha marcat un nou punt d'inflexió en la dinàmica democràtica global. Amb un discurs disruptiu, un rebuig a les normes institucionals tradicionals i una tendència a l'autoritarisme, el segon mandat de Trump, que ara just comença, ja ha tingut repercussions més enllà de les fronteres nord-americanes, afectant el funcionament de democràcies a tot el món.

Trump ha desafiat nombroses normes democràtiques, qüestionant la legitimitat de les eleccions, atacant la premsa i afeblint institucions clau com el poder judicial. Aquesta actitud ha servit d'exemple per a líders autoritaris d’arreu del món, que han vist en la seva figura una justificació per adoptar pràctiques antidemocràtiques. Líders i corruptes com Jair Bolsonaro al Brasil, Viktor Orbán a Hongria, Rodrigo Duterte a les Filipines o Javier Milei a l’Argentina, per a citar els més renouers, han trobat en Trump una inspiració per erosionar els mecanismes de control democràtic als seus propis països.

Trump ha promogut una política exterior basada en l’aïllacionisme i el desmantellament de mecanismes de cooperació internacional. La seva retirada d'acords fonamentals com el Pacte de París sobre el canvi climàtic, l’Organització Mundial de la Salut OMS o els tractats armamentístics com ara el importantíssim Tractat de No Proliferació de Armes Nuclears TNP (encara que els EUA no s'han retirat formalment del TNP, durant l’anterior administració Trump es va posar en qüestió el seu compromís), van incrementant la inseguretat global, i van fomentant una nova, i amb seguretat nefasta, cursa armamentista per no dir també que ha debilitat la capacitat de resposta global a problemes compartits.

Un dels efectes més notoris del començament del segon mandat de Trump ha estat la creixent polarització política i l’ús massiu de la desinformació. A través de les xarxes socials, (unes xarxes que no són de la gent de base com equivocadament es pensava en un principi, sinó dels quatre oligarques digitals amb Elon Musk al cap de ells) s’han impulsat narratives falses sobre processos electorals, fomentant la desconfiança en la democràcia. Això ha inspirat estratègies similars a altres països, on el populisme digital s’ha convertit en una eina per manipular l'opinió pública i desestabilitzar governs democràtics.

Altre aspecte a tenir en compte va ser l’assalt al Capitoli el 6 de gener de 2021 per part dels seguidors de Trump, un dels atacs més greus contra la democràcia nord-americana en temps moderns. Aquest episodi va demostrar com un líder podia incitar la violència contra les institucions i no ser responsabilitzat immediatament. L'impacte d'aquest succés s'ha fet notar globalment, ja que ha oferit un precedent per a futurs intents de deslegitimació de processos electorals en altres democràcies, o sigui, barra lliure per futurs cops d’estat de planta neofeixista

Per tot això el segon mandat de Donald Trump suposa una greu amenaça per a la democràcia i la pau mundial. Les seves polítiques autoritàries, el menyspreu pels drets humans i el foment de la divisió social estan debilitant els valors fonamentals que sostenen els sistemes democràtics.

El proteccionisme extrem de Trump i la seva tendència a les guerres comercials podrien afectar greument l’estabilitat financera mundial, trencant aliances econòmiques històriques i dificultant la cooperació global. La seva postura en relació amb la guerra d’Ucraïna, resta de ser clara, tant podria comportar una reducció del suport nord-americà per intentar seure a la taula de negociacions als ucraïnesos, com per augmentar el suport militar als mateixos i mantenir una guerra indefinida per enfonsar a la Rússia de Putin. Tot és possible amb un President que té com principal característica la total imprevissió.

Pel que fa a Gaza, la seva política incondicionalment proisraeliana agreuja encara més el conflicte, impedint qualsevol solució negociada i allunyant qualsevol perspectiva de pau a la regió. En aquest sentit, la seva administració no només legitima polítiques repressives, sinó que també fomenta la inestabilitat i la violència, bona prova és la delirant proposta d’expulsar als palestins de Gaza i de construir sobre las runes i cadàvers una nova Riviera de luxe, fer una proposta de tal calibre en un territori marcat per la guerra, la destrucció i el bloqueig econòmic no només és una mostra de cinisme, sinó també una estratègia per desviar l’atenció de la manca de voluntat política per abordar el conflicte de fons. Aquesta idea no només és profundament insensible a la realitat del conflicte, sinó que ignora completament la devastació humanitària i les necessitats urgents de la població palestina. És donar carta de naturalesa al genocidi palestí. Aquesta idea en lloc de promoure la pau, la reconstrucció i un Estat per Palestina, promou una vergonya que només beneficiaria inversors i elits econòmiques.

La comunitat internacional ha de romandre vigilant davant aquesta nova etapa política als Estats Units. La resistència contra la desinformació, la defensa de la democràcia i la necessitat d’enfortir els mecanismes multilaterals són més urgents que mai. La història ha demostrat que l’autoritarisme i el nacionalisme exacerbat poden portar a conseqüències devastadores, la lluita per la democràcia i la pau mundial exigeix una resposta ferma i coordinada davant d’aquesta nova amenaça, desde la plataforma Mallorca per la Pau, volem manifestar el nostre rebuig i fer visible la nostra indignació».