L’ASM denuncia que l’espoli fiscal espanyol ha pujat a 6.226 milions d’euros

L’Assemblea Sobiranista de Mallorca denuncia que l’espoli fiscal que l’estat espanyol aplica a les Balears es va enfilar a 6.226 milions d’euros l’any passat, amb tots els perjudicis que això comporta per als serveis públics, la sostenibilitat i el progrés social.

Segons ha informat AIReF, entitat finançada per l’estat, el PIB de les Illes Balears és el que ha crescut més el 2024 amb un 4,2%. Essent el PIB de 2023 de 42.084 milions d’euros, segons dades de l’INE, aquest increment suposa un total de 43.851 milions per a 2024. Aplicant-hi el criteri del flux monetari de les balances fiscals de 2005, les úniques publicades pel Ministeri d'Hisenda estatal fins ara que l’inclouen, i que reconeixen un saldo negatiu per a les Balears del 14,2%, el major amb diferència de totes les comunitats autònomes, això representa un total de 6.226 milions que se’n van cap a Madrid i que ja no tornen pus mai més.

Per fer-nos una idea de la brutalitat de la xifra, el pressupost no financer de les Balears de 2024 va ser de 6.365,5 milions. Això vol dir que si les Illes Balears fossin un estat independent, alliberat d’aquest robatori sistemàtic, podria doblar el pressupost dedicat als serveis públics.

Per altra banda, l’espoli dels anys post-Covid 2021-2023 calculat a partir de les xifres definitives del PIB, publicades per l’INE, ha resultat ser molt superior al que es desprenia d’estimacions anteriors (vegeu quadre).

L’ASM, una vegada més, protesta pel tracte colonial que ens dispensa Espanya, que pagam tots amb el deteriorament evident de la qualitat de vida, i es demana com és que els partits polítics de les Balears no expliquen a la població aquestes dades gravíssimes ni en fan bandera als seus programes i discursos.