Els refugis del Consell de Mallorca tornen a batre un rècord amb 40.000 visitants el 2024, un 19% més que l’any anterior

Les visites anuals als refugis del Consell de Mallorca han tornat a batre un altre rècord de visitants el 2024, durant el qual s’ha registrat un total de 40.240 places ocupades, un 18,8% més que el 2023, quan ja varen aconseguir un màxim històric.

La xarxa de refugis que gestiona el Consell de Mallorca està formada per sis establiments situats en finques públiques i ofereixen un total de 332 places. S’ha arribat a punts de plena ocupació, principalment, en les estacions de l’any de més afluència d’excursionistes: tardor (octubre i novembre) i primavera (abril i maig). Només els mesos d’abril i octubre, puntes d’ocupació, es varen registrar 10.305 pernoctacions.

Les dades concretes d’ocupació dels diferents allotjaments al llarg de l’any són les següents: Tossals Verds (8.119 estades), So n’Amer (7.795), Muleta (6.051), Can Boi (6.678), Pont Romà (5.464) i Galatzó (6133).

El vicepresident segon i conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, Pedro Bestard, ha valorat positivament aquest augment d’excursionistes a la xarxa de refugis del Consell de Mallorca, ja que són un perfil de visitant «que cuida i valora molt l’entorn natural, i molts d’ells aprofiten les seves estades als refugis per fer alguna etapa de la Ruta de Pedra en Sec, que també gestionam».

Així mateix, Bestard ha destacat que, per a aquest 2025, el seu departament ha augmentat el pressupost destinat als refugis de Mallorca, fins a una partida de 2.520.000 euros, la qual cosa demostra «l’aposta ferma de la institució insular per conservar i millorar el servei que donam en aquestes instal·lacions tan valorades pels residents i visitants».

Entorn del 55% dels usuaris que utilitzen els refugis de muntanya són estrangers i, per nacionalitats, els més nombrosos són alemanys i francesos. Ara bé, cal destacar que es varen comptabilitzar senderistes procedents de més de 50 països.

Més de 2.400 escolars de Mallorca han gaudit dels refugis

Del total de 40.240 estades registrades durant el passat exercici, 2.437 varen ser d’alumnes de centres escolars de Mallorca, que varen poder gaudir de l’experiència única que representa pernoctar en un d’aquests establiments.

En concret, durant els mesos de març, abril i maig varen visitar els refugis del Consell un total de 1.832 escolars menors de 16 anys, mentre que 130 infants hi varen anar amb colònies d’estiu, amb una estada de cinc dies (juliol). D’ençà que ha començat el curs escolar, 475 alumnes més han estat a aquestes instal·lacions gràcies a diverses iniciatives educatives que impulsa la institució insular, com «Una nit a la Serra» o «Nit d’estrelles», o amb el programa del Consorci Serra de Tramuntana, així com a través de reserves directes que han fet col·legis o instituts de l’illa.