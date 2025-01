Els Socialistes d’Inca rebutgen la «demagògia» del PP en matèria d’aigua

L’Agrupació dels Socialistes d’Inca lamenta el comunicat que ha enviat el Partit Popular d’Inca criticant les polítiques socialistes en matèria d’aigua. Els socialistes han explicat que «el cànon transitori que critica el Partit Popular és necessari per continuar realitzant les inversions i renovacions necessàries en la xarxa d’aigua, que va ser deixada de banda durant els anys de govern del PP».

Els socialistes han afegit que «a diferència del PP, que proposava la privatització del servei d’aigua, nosaltres defensem la gestió pública com a garantia d’un servei bàsic de qualitat i accessible per a tots els ciutadans».

Cal recordar que, actualment, el Partit Popular governa al Govern i al Consell de Mallorca, on ha reduït fins a un 50% les subvencions destinades a l’Ajuntament d’Inca. Aquesta disminució ha posat en dificultats la capacitat d’inversió per mantenir una xarxa d’aigua en condicions òptimes. Per això, és necessari implantar un cànon transitori per poder fer front a les inversions.

El preu del servei d’aigua a Inca continua sent dels més baixos de Mallorca, gràcies a la gestió responsable i les polítiques socials implementades pels Socialistes d’Inca.

Els socialistes han declarat que «la proposta de privatització del PP, que la ciutadania va rebutjar rotundament, només hauria agreujat la situació, ja que posa en risc l’interès públic i l’accés universal a l’aigua».

Finalment, han conclòs que «les crítiques infundades del PP no ajuden a solucionar els problemes reals dels inquers, que continuen veient com les seves necessitats són ignorades en favor d’interessos partidistes. Els Socialistes d’Inca continuarem treballant per garantir un servei d’aigua digne i sostenible».