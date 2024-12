Rècord d’expedients sancionadors contra els xàrters nàutics il·legals

El Govern, a través de la Direcció General de Ports i Transport Marítim, ha intensificat el control de les activitats il·legals en el lloguer d’embarcacions d’esbarjo. Fins al 12 de desembre de 2024, s’han incoat 149 expedients sancionadors relacionats amb infraccions en el lloguer d’embarcacions, així com 4 expedients per infraccions de la normativa d’ordenació del transport marítim.

D’aquests 153 expedients sancionadors, 64 corresponen a infraccions lleus i 89 a infraccions greus, amb sancions proposades per un import total de 462.200,01 euros. Aquesta xifra representa un increment significatiu en relació amb els anys anteriors, consolidant el 2024 com l’any amb major nombre d’expedients incoats.

De les actuacions realitzades aquest any, 65 expedients ja han estat finalitzats, mentre que 88 continuen en diferents fases de tramitació. Aquestes dades confirmen l’esforç del Govern per erradicar les pràctiques il·legals que comprometen la seguretat marítima i el medi ambient de les aigües balears.

Una tendència ascendent

En els darrers cinc anys, s’ha registrat un augment sostingut en el nombre d’expedients sancionadors. El 2024 destaca especialment per l’increment significatiu respecte al 2023, quan es van incoar 109 expedients sancionadors amb sancions per un valor total de 125.020 euros.

La campanya d’enguany és el quart exercici consecutiu en què s’ha intensificat la col·laboració entre la Direcció General de Ports i Transport Marítim i el Servei Marítim de la Guàrdia Civil. Aquesta col·laboració permet detectar, sancionar i prevenir infraccions relacionades amb el lloguer d’embarcacions sense els requisits legals o que incompleixen altres normatives aplicables, així com activitats com el fondeig en zones no autoritzades.

El Govern reafirma la seva aposta per garantir que totes les activitats marítimes es duguin a terme de manera responsable, amb especial atenció a la preservació dels recursos naturals i la seguretat de les costes balears. Aquestes mesures continuaran sent prioritàries de cara als pròxims anys per assegurar que les aigües de les Illes Balears siguin un espai segur i sostenible per a tots.