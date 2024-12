La producció dels vins de qualitat de les Illes Balears disminueix un 22 % respecte a 2023

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, per mitjà de la Direcció General de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, ha publicat les dades de producció dels vins amb marca de qualitat de les Illes Balears, que comprenen els vins de la Denominació d'Origen (DO) Binissalem, Denominació d'Origen (DO) Pla i Llevant, Vi de la Terra Mallorca, Vi de la Terra Illa de Menorca, Vi de la Terra Eivissa, Vi de la Terra Formentera, Vi de la Terra Serra de Tramuntana i Vi de la Terra Illes Balears. En aquest sentit, el 2024 s'han veremat un total de 5.947 tones de raïm provinents de 2,16 hectàrees de vinya, que s'han emprat per produir un total de 53.253 hectolitres de vi amb marca de qualitat de les Illes Balears, xifra que representa, percentualment, un 22 % menys de producció que l'exercici anterior.

Cal destacar que la superfície de vinya a les Illes Balears té una tendència a l'alça, amb un 2,8 % més que l'any passat. Tot i això, la producció de raïm ha passat d’11.092 tones el 2023 a 8.515 enguany, una reducció de 2.576 tones (un 23,2% menys). Aquesta disminució ha estat del 26,1% en el raïm negre i del 18,4% en el raïm blanc.

Cal tenir en compte que el 2023 la producció mitjana per hectàrea va ser de 5.257 kg/ha, i enguany ha estat de 3.926 kg/ha (un 25 % menys). Així, en paraules del conseller Joan Simonet, «aquesta baixada de rendiment ha estat molt variable d'unes zones a d'altres, però és essencialment conseqüència de la sequera, de la distribució de la poca pluviometria en moments vegetatius inadequats i també de la incidència dels tudons al vinyet en algunes zones, especialment a Eivissa i Formentera».

El raïm produït ha permès l'elaboració de 53.253 hl de vi, un 22 % menys que el 2023, que va ser l'any que el vi de qualitat diferenciada de les Illes Balears assolí el màxim històric, amb un total de 68.440 hl.

Per denominacions, la IGP Vi de la Terra Formentera ha sofert el decrement més gran, un 43,2 %, mentre que Eivissa s'ha situat per damunt de la mitjana de les Illes Balears, amb un 22,3 %; a les Pitiüses, la manca de cereal i de disponibilitat d'altres aliments ha fet que l'efecte dels tudons sobre les collites de raïm hagi estat molt superior al d'anyades anteriors. A l'illa de Mallorca, les denominacions d'origen protegides Binissalem i Pla i Llevant han sofert una minva en la producció del 27,7 % i del 25,4%, respectivament, mentre que la IGP Vi de la Terra Mallorca ha produït un 17,9 % menys que el 2023. La reducció de producció més petita ha estat a l'illa de Menorca (un 5 % inferior a la de 2023). En aquest cas, la mala anyada s'ha vist compensada per l'entrada en producció de les vinyes sembrades en els darrers anys.

Amb relació als tipus de vi, la disminució més destacable ha estat en els vins negres, amb un 26,9 % menys, seguida dels vins rosats, que s'han elaborat un 21,2 % menys que el 2023. Els vins blancs també han sofert un decrement en la producció, però més moderat (un 17,1 % menys).