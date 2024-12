El Consell de Mallorca dona llum verda a 74 projectes d'ajuntaments i mancomunitats per a millorar l'eficiència del cicle de l'aigua

El Consell de Mallorca ha donat llum verda a la concessió d'un total de 74 projectes presentats pels presentats pels ajuntaments i mancomunitats de l'illa dins de la convocatòria de subvencions del convingut del Pacte per l'Aigua, subscrit entre el Govern i la institució insular, que compta amb una aportació global de 19,1 milions d'euros i permetran millorar el proveïment de l'aigua en els municipis.

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i la consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Pilar Amate, han presentat en roda de premsa les actuacions concedides, que estan orientades a executar projectes concrets d'eficiència i aprofitament dels recursos hídrics.

El president del Consell de Mallorca ha remarcat «la predisposició mostrada des de la institució insular d'ajudar els ajuntaments a pal·liar el problema d'escassetat d'aigua que tenen alguns municipis de l'illa i la necessitat de millorar les infraestructures que hi ha per evitar perdre aigua». Aquesta línia d'ajudes, ha explicat Galmés, respon al «nostre compromís d'estar al costat dels ajuntaments i som conscients que, en aquest moment, és una prioritat per a tots millorar l'eficiència del cicle de l'aigua».

«El Consell mai havia aprovat una convocatòria d'ajudes per al cicle de l'aigua, i està previst que cada any puguem destinar més recursos a un problema transversal que requereix la implicació de totes les administracions. De fet, ja tenim reservat en el pressupost de 2025 una altra partida de 5 milions d'euros per al cicle de l'aigua», ha afegit el president sobre aquest tema.

Per la seva banda, la consellera Pilar Amate ha explicat que «molts batles m'havien transmès necessitat de comptar amb un suport econòmic perquè puguin millorar les xarxes de subministrament en els seus municipis, i nosaltres hem atès aquesta petició perquè puguin fer-ho».

Tipologia d'actuacions

En total s'han presentat 74 projectes que per tipologia d'actuacions es resumeixen de la manera següent: 44 sol·licituds per evitar fugues i millorar la xarxa d'aigua i 14 sol·licituds per a sectorització de xarxes i tele-lectura de comptadors.

En concret, dels 52 ajuntaments de l'illa que han presentat projectes, un total de 40 municipis destinen les aportacions econòmiques concedides a la millora de les xarxes municipals, la qual cosa suposa el 76% de les propostes finançades pel Consell de Mallorca.

Entre els 74 projectes presentats, hi ha 9 sol·licituds de creació de nous dipòsits d'aigua o reformes dels existents, com és en el cas dels municipis d'Algaida, Calvià, Costitx, Estellencs, Llubí, Porreres, Santa Eugènia, Santanyí i Vilafranca de Bonany.

A més, s'han presentat 5 projectes de captació d'aigua i pous de reserva, que corresponen als ajuntaments de Binissalem, Esporles, Montuïri, Porreres i Santa Eugènia; 1 sol·licitud per instal·lar una bomba hídrica i un sistema de control en el pou de Can Arabí (Binissalem) i 1 projecte d'instal·lació d'un sistema de tractament d'aigua dels pous de sa cova per proveir Campanet.

Per la seva banda, la mancomunitat de Migjorn ha presentat un projecte destinat a actuacions de rehabilitació de dipòsits que comptarà amb una subvenció de 190.165 euros.

Repartiment d'ajudes

Així, cada municipi ha pogut presentar un màxim de dues actuacions, en funció de l'import assignat sobre la base d'un repartiment proporcional de la subvenció basat en tres criteris: superfície, població i nuclis poblacionals. D'aquesta manera, la quantitat concedida oscil·la entre un màxim de 887.069 euros i un mínim de 169.000 euros.

Són finançables els projectes que s'iniciïn i s'executin entre el 28 de març del 2023 fins al 28 de març de 2028 i és necessari un informe tècnic i jurídic acreditatiu per determinar que els projectes presentats són subvencionables d'acord amb la resolució de l'Agència Estratègica Turística de les illes Balears (AETIB).

Entre els criteris d'aquesta convocatòria, es permeten les modificacions d'actuacions i l'ampliació de terminis sempre que estiguin justificades adequadament, i, des del moment de la concessió, tindran un any de termini per adjudicar els projectes.

Aquesta iniciativa s'emmarca en el conveni del Pacte per l'Aigua, signat entre la Conselleria de la Mar i Cicle de l'Aigua i el Consell de Mallorca, i ha permès obrir una línia específica d'ajudes directes als municipis de l'illa per executar projectes concrets que redueixin el desaprofitament d'aigua potable.