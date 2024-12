Detengudes 16 persones a Mallorca per blanquejar capitals procedents del tràfic d'éssers humans

Agents de la Policia espanyola han detengut a Mallorca un total de 16 persones, en dues actuacions, per blanquejar capitals procedents del tràfic d'éssers humans.

En una nota de premsa, la Policia ha informat que agents del Grup de Blanqueig de Capitals, el mes de juliol del present any, va dur a terme unes primeres actuacions dins del marc de l'operació 'Umbrella', concloent amb la detenció i imputació de vuit persones físiques, d'origen brasiler, a més de dues persones jurídiques, empreses 'pantalla' per a blanquejar els fons, tot això en coordinació amb la Autoritat Judicial i la Fiscalia.

De la investigació es va deduir que es va produir un emmascarament o ocultació de les quantitats obtwngudes del lucre de la prostitució, les quals eren recepcionades bé a través de dispositius de terminals de punt de venda (datàfons) de cobrament per targetes bancàries, així com pel sistema de transferències Bizum, sumant-se aquestes quantitats a la facturació de les dues 'empreses pantalla' esmentada anteriorment i l'únic objectiu de la qual era ocultar i dificultar el rastreig de l'origen dels fons il·lícits introduïts al cicle financer.

Igualment, per a donar aparença de normalitat davant de l'Agència Tributària, es va començar a generar una sèrie de despeses en aquestes empreses tant en lloguer i compra de vehicles, compra d'un apartament, en contractació de personal -la immensa majoria del clan familiar investigat-, així com el lloguer d'un local d'hostaleria, gairebé sense activitat aparent, no així en la facturació.

A més, una bona part d'aquests doblers rebuts es varen introduir al mercat financer mitjançant l'enviament de remeses de doblers a l'estranger, gairebé exclusivament al Brasil, en ser el país d'origen de les principals investigades, principalment destinat i dedicat a la compra o reinversió de propietats immobiliàries o vehicles al Brasil a través d'altres familiars.

S'estima que la quantitat blanquejada i la reinvertida sobrepassen els dos milions d'euros en el període investigat.