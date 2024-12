SFM habilita trens nocturns per a les nits de Nadal i Cap d’Any i més serveis els dies 26 de desembre i 1 de gener

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) oferirà serveis especials nocturns tant per a la nit de Nadal com per a la de Cap d’Any per a poder gaudir de transport còmode i segur en aquests vespres festius, i repeteix el servei de l'any passat per a aquests dies, quan per primera vegada es varen programar serveis especials nocturns per a la nit de Nadal des que existeix SFM. A més, s’oferirà més servei de trens els dies 26 de desembre i 1 de gener.

En tots dos casos, s'habiliten trens durant tota la matinada que faran els trajectes Palma-sa Pobla i Palma-Manacor en tots dos sentits i efectuaran parades en totes les estacions intermèdies. La nit de Nadal, la primera sortida des de Palma s'efectuarà a les 0.00 h i la darrera a les 4.00 h; des de Manacor cap a Palma s'han habilitat dos serveis, amb sortida a les 1.20 h i 4.20 h i des de sa Pobla cap a Palma, altres dos serveis, amb sortida a les 2.30 h i 5.15 h.

Quant a la nit de Cap d’Any, el primer servei des de Palma partirà a les 0.50 h i l'últim a les 4.00 h; des de Manacor cap a Palma, s'habiliten dos serveis amb sortida a les 2.10 h i 4.50 h, i els dos serveis des de sa Pobla fins a Palma partiran a les 2.30 h i 5.10 h.

D'altra banda, segons SFM, enguany s'introdueix una novetat important en el servei, ja que el primer de gener s'oferirà servei de dia festiu i es deixarà enrere l'horari reduït que s'anava habilitant durant els últims anys.

Respecte al dia de Nadal, igual que es va fer l'any passat per primera vegada, s'oferirà pràcticament el mateix servei que el d'un dia festiu, amb 49 trens programats sobre el total de 65 que s'habilitin en el servei regular de dia festiu.

El dia 26 de desembre, el servei serà l’habitual de dia festiu però amb una altra novetat, i és que enguany es reforçarà el servei des de primera hora de l’horabaixa fins a la finalització del servei a la nit, i s’afegiran 16 trens a l'horari habitualde festiu, que circularan entre Palma i Inca en tots dos sentits. Es tracta del mateix servei de reforç que s'ha oferit com a novetat enguany, vigent tots els caps de setmana del mes de desembre i que conclou el 5 de gener.

Així mateix, igual que en anys anteriors i per facilitar les reunions dels treballadors amb les seves famílies, els dies 24 i 31 el servei habitual diürn finalitzarà abans, tot i que els vespres del 24 i el 31 s'activaran els horaris especials de nit. La darrera sortida regular des de Palma serà el servei Palma-Inca de les 20.55 h i, en sentit invers, la darrera sortida direcció Palma serà el servei Inca-Palma de les 21.40 h.

La informació detallada del servei del transport interurbà durant les festes es pot consultar en les webs www.trensfm.comi www.tib.org.