[VÍDEO] El Bisbe de Mallorca: «Volem acollir els migrants que fugen de la seva terra i s’arrisquen a una travessia perillosa»

Sebastià Taltavull, Bisbe de Mallorca, ha volgut aquests dies felicitar i desitjar un bon Nadal a la comunitat cristiana de l’illa a través d’una carta escrita i difosa a les xarxes socials en la qual insta els creients cristians a posar «els valors de Jesucrist al centre». En la seva missiva nadalenca, el Bisbe té paraules de solidaritat amb els afectats per la DANA del País Valencià, amb els més desafavorits i en especial amb els migrants que «fugen de la seva terra i s’arrisquen a una travessia perillosa». Un missatge de germanor i esperança que cerca transcendir les pugnes polítiques i defensar valors compartits també pel laïcisme.

Tot seguit, dBalears reprodueix la felicitació de Nadal del Bisbe de Mallorca:

«Vull que aquesta felicitació nadalenca us arribi amb un missatge d’esperança. Cada any ho deim, però hem de repetir una vegada més que «l’esperança no enganya, perquè Déu, donant-nos l’Esperit Sant, ha vessat el seu amor en els nostres cors» (Rm 5,5). Ja tenim el motiu de felicitar-nos pel do que hem rebut, que compartim i celebram. Ja tenim resposta a l’exhortació que fa l’apòstol Pere als primers cristians quan els diu: «Reconegueu en els vostres cors el Crist com a Senyor i estigueu sempre a punt de donar una resposta a tothom qui us demani raó de la vostra esperança» (1Pe 3,15). Posam Crist, el Senyor, en el centre d’aquest Nadal i deim amb convicció i alegria que Ell és la raó de la nostra esperança.

Amb la felicitació hi va el desig de felicitat, aquella que Jesús ens detalla en les benaventurances (Mt 5,1-12), que constitueixen la raó de ser del nostre viure cristià, allò que ens col·loca en la línia de fer realitat ja ara entre nosaltres el Regne de Déu, és a dir, tota aquella manera de ser i d’actuar com ho fa Jesús i ho descobrim a l’Evangeli, quan en feim el nostre estil de viure. Així volem començar amb tota l’Església el Jubileu de l’any 2025, que esperam que pugui ser per a tots un moment de trobada viva i personal amb Jesús «porta» de salvació, com l’anomena l’evangelista sant Joan (cf. Jn 10,7.9). Posar Jesús en el centre del Nadal és haver trobat aquesta porta a través de la qual deixam que, amb la llum de la seva presència, s’il·lumini la nostra vida i la del nostre entorn, la nostra família, els amics, els companys de feina i d’estudi, els vesins, qualsevol persona amb què ens trobam, i en ells el sabem veure viu i present.

Ens hem de felicitar perquè aquesta trobada amb Jesús és possible sempre, només fa falta estar-hi atents i disposats a acollir-lo. Fins i tot, en els moments difícils que ens toca viure, hem d’arribar a Ell enmig de moltes boires i dificultats. No oblidam els difunts de la DANA i les famílies que han quedat afectades per perdre l’habitatge i allò més bàsic per a una vida digna. No oblidam les víctimes de les guerres que en aquests moments afecten la humanitat. Tenim molt presents tots els malalts i impedits situats a ca seva, a hospitals i residències. Volem acollir els migrants que fugen de la seva terra i s’arrisquen a una travessia plena de perill de mort, i els qui són víctimes de qualsevol tipus de violència... Nadal també és per a tots ells i elles, hi tenen tot el dret. Només hi falta que descobriguem que Jesús és present en ells i enmig d’ells, i demana posada, habitatge, disposar dels mateixos drets humans i no perdre l’esperança.

Com sempre, però aquests dies especialment, estarem més units que mai en la pregària i en l’amistat que Jesús ens demana, posat al centre del nostre Nadal, i la força per estendre-les en gests de solidaritat i companyia amb tota persona que ho necessiti, que són de cada dia més per l’augment de les noves pobreses, tant els de més a prop com els de lluny, tots són germanes i germans nostres. La felicitat que ens desitjam entre nosaltres, també ha de ser per a ells, perquè és a través d’ells que Jesús ve al nostre encontre i ens fa viure el vertader Nadal, el del seu naixement, font de vida i esperança per a tota la humanitat.

Amb tot el meu afecte i benedicció, sant Nadal i feliç Any nou 2025,

Sebastià Taltavull Anglada

Bisbe de Mallorca».