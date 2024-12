L'ASM fa una crida a participar en la manifestació de la Diada de Mallorca per a «reclamar un Estat propi»

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) convoca la ciutadania un any més a la manifestació de la Diada de Mallorca del proper 30 de desembre, que començarà a les 18 hores a la Plaça del Born de Palma.

«Als problemes derivats de la colonització espanyola, com són l'espoli fiscal i la superpoblació desbocada, que col·lapsen les nostres infraestructures i serveis públics i malbaraten la nostra salut i benestar, i la castellanització a través de la invasió de canals de televisió i plataformes digitals, que s'acaba traslladant a les xarxes socials, enguany s'hi suma un altre motiu: l'anul·lació del 31 de desembre com a data oficial de la Diada de Mallorca», han assenyalat.

Per a l'entitat, «és evident que aquest atac dels partits espanyolistes PP i Vox a la festa civil més antiga d'Europa pretén enterrar la figura del Rei en Jaume, símbol de la unitat dels Països Catalans, i fer-nos oblidar que hem estat un regne i un estat independent. Tot i així, una decisió política de circumstàncies no podrà acabar mai amb la voluntat del poble, que durant 795 anys ha celebrat el naixement de la nostra nació cada 31 de desembre. El proper dia 30, vigília de la Diada, tindrem una nova oportunitat per deixar-ho ben clar».

L'ASM convida a participar a la manifestació «a tothom que estimi Mallorca i que ja n'estigui fins al capdamunt d'una Espanya que només ens vol per sucar-nos com una llimona, buidar-nos les butxaques i esborrar-nos del mapa com a poble amb llengua i identitat pròpies».