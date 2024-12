Teresa Cuennet, elegida nova presidenta del GOB: «Apostam per impulsar la transformació ecosocial»

Teresa Cuennet ha estat elegida aquest dissabte nova presidenta del GOB després d’una inusual assemblea de socis que havia de decidir el nou rumb de l’entitat ecologista arran de la dimissió de Margalida Ramis. Cuennet, que representava la candidatura continuista, s’ha imposat per 80 vots a 37 a l’altra candidatura, liderada per Joan Moranta. A l’assemblea, celebrada a Montuïri hi han assistit més de 130 socis. Cal ressaltar que era la primera vegada en la història de l’entitat ecologista que s’enfrontaven dues candidatures per a liderar l’entitat.

Després de la celebració d'una assemblea ordinària per a rendir comptes de les activitats realitzades durant l'últim any, del balanç econòmic i del pressupost previst per a 2025, s'ha celebrat una segona assemblea extraordinària per a renovar alguns càrrecs directius, entre ells la presidència del GOB després de la dimissió de Ramis el passat dia 6.

La candidatura de continuïtat estava encapçalada per Teresa Cuennet, de 30 anys i afiliada al GOB des dels 5. Durant la seva presentació davant el públic, ha defensat la línia marcada fa un any quan Ramis va accedir a la presidència envoltada per una junta directiva formada per 14 dones. Cuennet, que havia assumit una presidència interina, ha advocat per una transformació del GOB cap a un model més feminista i ecosocial, un procés que passa, ha assenyalat, per una actualització dels estatuts i del model de gestió establert quan es va fundar el GOB, fa 51 anys.

Per part seva, Moranta ha defensat una revisió de la gestió del GOB recuperant les delegacions locals i la presència al carrer amb accions pròpies, «perquè ara el que fem és donar suport a mobilitzacions i causes d'altres entitats, però not a faltar accions pròpies i més presència local».

Enfortir el GOB

Així, les 14 dones que formaven part de la junta directiva triada fa un any continuaran en aquests càrrecs, i se sumaran altres nous entre els 16 socis que es presentaven a vocals. Serà la junta directiva més gran de la història de l’entitat, amb uns 24 membres. Cuennet ha assegurat a dBalears «la meva candidatura bàsicament és la que dona continuïtat a la candidatura conjunta que vàrem presentar fa un any».

«Els nostres reptes són enfortir i ampliar la base social del GOB i la seva participació en el si de l’entitat, sensibilitzar i conscienciar la societat en general dels canvis necessaris per revertir els danys ecològics, enfortir i visibilitzar els exemples o les alternatives que ens poden guiar per a la transformació», ha assegurat Cuennet.

«Els objectius amb els quals ens presentam són, partint de la missió i visió de l’entitat, revisar els valors, la comunicació, el relat, la composició, els rols, les tasques, l’estructura i els recursos de l’entitat, tenint com a premissa principal la cura de les persones, el col·lectiu i la comunitat i partint de la consciència de quin és el punt de partida i el moment, la necessitat de reparació i el far de la transformació ecosocial de l’entitat i del món on es projecta», ha sentenciat la nova presidenta del GOB.