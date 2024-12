Els socis del GOB decideixen el futur de l'entitat: hauran de triar entre dos candidats a president

El GOB, l'entitat ecologista de referència a Mallorca i una de les entitats ecologistes més potents d'Europa, viu un intens debat intern que ha desembocat en una situació gairebé inèdita en la seva història: la configuració de dues candidatures que representen dos models sensiblement diferents pel que fa a la gestió de l'entitat i a l'estratègia de futur.

Aquest dissabte, a Montuïri se celebren les assemblees ordinària i extraordinària que han de servir perquè els socis de l'entitat triïn quin model volen i quina persona, de les dues que es postulen, ha de presidir l'entitat.

Aquesta situació és tan poc habitual que els estatuts de l'entitat no preveuen cap número límit de vocals a la Junta Directiva, de manera que tots els candidats esdevendran membres de la nova Junta Directiva.

On la tria serà més decisiva serà en l'elecció de la presidència. Dues persones competiran pel càrrec: Teresa Cuennet i Joan Moranta.

Joan Moranta Mesquida

Pertany al col·lectiu La Utòpica i al think tank per a la transició alimentària, Alimentta.

En la presentació de la seva candidatura explica que: «Per presentar la meva candidatura a la presidència del GOB Mallorca, vull compartir tres punts que crec essencials per reforçar l’entitat i avançar plegats cap als nostres objectius comuns. En primer lloc, treballaré per un GOB fort, capaç de ser més reivindicatiu i efectiu en la defensa del medi ambient i dels valors ecosocials que ens uneixen com a associació. En segon lloc, vull promoure un GOB unit, on cada membre se senti part essencial d’aquest gran projecte, perquè només sumant totes les mans podrem defensar el model de Mallorca que estimam. Finalment, apostaré per un GOB present al territori, amb més feina a peu de carrer i a tots els pobles, escoltant i actuant allà on més es necessita».

Teresa Cuennet Mas

Duu pràcticament tota la seva vida lligada al GOB. Ha passat pel grup infantil i pel juvenil i fa un any va entrar a la Junta Directiva.

Cuennet explica que «la meva candidatura bàsicament és la que dóna continuïtat a la candidatura conjunta que vàrem presentar fa un any.

Els nostres reptes són enfortir i ampliar la base social del GOB i la seva participació en el sí de l’entitat, sensibilitzar i conscienciar la societat en general dels canvis necessaris per revertir els danys ecològics, enfortir i visibilitzar els exemples o les alternatives que ens poden guiar per a la transformació.

Els objectius amb els quals ens presentam són, partint de la missió i visió de l’entitat, revisar els valors, la comunicació, el relat, la composició, els rols, les tasques, l’estructura i els recursos de l’entitat, tenint com a premissa principal la cura de les persones, el col·lectiu i la comunitat i partint de la consciència de quin és el punt de partida i el moment, la necessitat de reparació i el far de la transformació ecosocial de l’entitat i del món on es projecta».