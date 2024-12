Denuncien la «incapacitat» de SFM d’oferir un servei «eficient, suficient i de qualitat als residents»

L’Associació d’Usuaris del Tren vol manifestar una vegada més el malestar per la «incapacitat» dels Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) d’oferir un «servei públic de transport eficient, suficient i de qualitat als residents».

L’associació afirma que «hi manca inversió, hi manca personal, hi manca cobertura horària, hi manquen freqüències i hi manquen combois amb capacitat suficient diàriament i durant moltes hores». L’arribada dels cinc nous combois que havien de posar-se en funcionament i donar servei aquest estiu, no estan en circulació i «algun d’ells fa el servei de metro però no del tren». Contràriament, condemnen que «en els trajectes de tren que recorren més distància i més usuaris han de viatjar més temps drets, s’han posat en circulació unitats de metro que porten menys seients per seure».

L’associació relata que aquests «surten de Palma en direcció Inca, combois de metro de sols dos cotxes ja sense seients buits i al mateix temps surten en direcció a la Universitat (que certament també hi manquen freqüències i capacitat) trens nous formats per 4 cotxes que haurien de fer el recorregut fins a sa Pobla i Manacor, i altres vegades unitats de trens de 3 cotxes».

Afirma que «les línies de tren d'Inca, sa Pobla i Manacor són les que estan més saturades i massificades i els trens nous estaven destinats a les línies de tren i no al metro de la UIB».

«Necessitam urgentment dos serveis de tren entre el primer i segon tren Inca-Palma que passa pels pobles, així el servei seria de 10 min, no de cada 30 minuts com és ara. També ampliar la cobertura horària del servei a primera i darrera hora dels dies feiners i festius», demana. «Tampoc s'entén que dels cinc trens nous, només n'hi hagi un en circulació, quan la previsió era que els trens nous entrarien en circulació aquest estiu i ja acabam l'any», apunta.

En els trens que arriben amb les primeres freqüències del matí a Palma, «continuen els incidents per gent que viatja extremadament incòmoda i estreta enmig dels altres usuaris, continuen com ha passat dimecres 11 de desembre, els casos de persones marejades i que s’acuben per les males condicions dels viatges en hores punta», condemna.

«Els trens rebenten, la gent s’ha d'aferrar a la persona del costat, no hi ha agafadors suficients, has de demanar per favor a la gent que està asseguda als tres seients reservats per minusvàlids que s'aixequin perquè la gent de l’andana que empeny per pujar al tren hi càpiga», explica l’entitat.

L’associació protesta que, a més a més, «sembla que la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat, la Direcció General de Mobilitat, el Consorci de Transports de Mallorca i SFM, confien que la desaparició de la gratuïtat del Transport Públic, que seria molt negativa socialment i mediambientalment, farà baixar la demanda del servei, que més gent torni a viatjar per carretera i que disposem de més espai a dins els trens».