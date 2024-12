El Govern celebra els 25 anys de la creació de la Direcció General de Cooperació i reconeix la tasca de 44 entitats

El Govern ha volgut celebrar els 25 anys de la creació de la Direcció General de Cooperació com a òrgan responsable de la política autonòmica en aquesta matèria.

En una gala celebrada al Teatre Xesc Forteza de Palma i presidida per la presidenta del Govern, Margalida Prohens, s’ha reconegut la tasca desenvolupada per 44 entitats que al llarg d’aquest darrer quart de segle han contribuït, en col·laboració amb la direcció general, a millorar la qualitat de vida de milers de persones. Des de la seva creació, la direcció general ha donat suport a més de 160 entitats, s’han establert aliances amb 70 països del Sud Global i s’han destinat més de 113 milions d’euros a projectes de cooperació i d’educació per a la transformació social.

A l’acte s’ha revisat l’evolució de la cooperació en aquests darrers anys i com s’ha transformat, des de la terminologia a les accions. L’evolució de conceptes com Tercer Món, que ara englobla el concepte de Sud Global i com les accions han evolucionat, des de l’abordatge de la pobresa a un concepte ampli de defensa dels drets humans.

A la gala s’han reconegut els directors generals d’aquests 25 anys i l’equip tècnic que ha fet possible el desenvolupament de totes les accions de cooperació.

Les entitats guardonades han estat: Amics de la Terra, Apotecaris Solidaris, Assemblea de Cooperació per la Pau, Associació d’amics del poble sahrauí de les Illes Balears, Associació d’amics de Tilloli, Associació Poble Solidari, Associació botigues solidàries de les Illes Balears S’altra Senalla-Casal de la Pau, Amics de la infància, Associació família i societat (AFIS), Associació Pa i Mel, Càritas Diocesana de Mallorca, Càritas Diocesana de Menorca, Centre d’Estudis Rurals i d’Agricultura internacional (CERAI), CESAL, Coordinadora d’ONG-CONGDIB, Creu Roja, Ensenyants Solidaris, Entrepobles, Fundació Home Lliure-Projecte Home Balears, Fundació Juan Ciudad, Fundació Vicente Ferrer, Fundació Deixalles, Fundació Barceló, Fundació Concordia Solidària, Fundació Instituto Sindical para la cooperación al desarrollo-ISCOD, Fundació Mussol, Fundació UNICEF, Justícia Alimentària, Llevant en Marxa, Mallorca Amiga, Mans Unides, Metges del Món, Veïns sens fronteres, Taula per Àfrica i Treball Solidari.

L’acte ha comptat amb la presència de la consellera de Famílies i Afers Socials, Catalina Cirer, i la directora general de Cooperació i Immigració, Catalina Albertí, així com el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i la consellera de Salut, Manuela García, entre d’altres autoritats.