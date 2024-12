Convocats ajuts perquè alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà participin a cursos intensius d’immersió en anglès

En el BOIB núm. 156, de 30 de novembre de 2024, s’ha publicat la convocatòria d’ajuts perquè alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà de 31 centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat de les Illes Balears adherits a algun dels Plans de Reforç en Llengües Estrangeres puguin participar en dos cursos intensius d’immersió en llengua anglesa a Irlanda.

La convocatòria preveu dues modalitats d’ajuts: una per a alumnes matriculats en cicles formatius de grau mitjà associats als Plans de Reforç en Llengües Estrangeres durant el curs escolar 2024-2025 (modalitat A) i una altra per a professors que el curs escolar 2024-2025 imparteixen docència a grups de cicles formatius de grau mitjà associats als Plans de Reforç en Llengües Estrangeres (modalitat B).

Els ajuts, un mínim de 75 per a la modalitat A i de 12 per a la modalitat B, cobreixen despeses com desplaçaments, allotjament, manutenció, materials pedagògics i assegurances, entre d’altres. Es distribueixen territorialment amb un 85% per a Mallorca, un 5% per a Menorca i un 10% per a Eivissa i Formentera.

Programes d’immersió lingüística a Irlanda

Els dos cursos (modalitat A i modalitat B) tindran lloc a Irlanda, en el període comprès entre el 27 de febrer i el 30 d’abril de 2025. L’empresa adjudicatària serà l’encarregada de determinar les dates exactes, els diferents torns, i els llocs on es realitzaran els cursos.

Els alumnes i professors interessats poden presentar les seves sol·licituds fins al 15 de desembre de 2024 a través de la Seu Electrònica de la CAIB o també de manera presencial, en el cas de la modalitat A. Per a més informació, es pot consultar la pàgina web de Formació Professional del Govern de les Illes Balears.

Aquests ajuts estan finançats pel Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.