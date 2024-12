El senador d'Eivissa i Formentera denuncia que el vet del PP a la reforma de la Justícia suposa un greu perjudici als funcionaris de les Pitiüses

El senador d’Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer, ha defensat aquest dimecres la Llei d’Eficiència de la Justícia com «una de les més importants que s’han acordat i que s’aprovaran al Congrés en la present legislatura». «Implica un canvi de paradigma del sistema judicial, que podria funcionar o no, això ja ho veurem en el futur, però el que és clar és que l'actual sistema no funciona adequadament i en llocs com les illes Pitiüses molt menys», ha assegurat.

Per aquest motiu, ha lamentat el vet del Partit Popular a aquesta llei, que a més havia estat esmenada pel senador progressista per poder garantir una millora de les condicions laborals del personal de l’Administració de Justícia a Eivissa i Formentera. Ferrer ha demanat a la dreta que reflexioni i obri un diàleg per tirar endavant una llei molt necessària per agilitzar i modernitzar la Justícia.

El vet del PP, denuncia Ferrer, és també un bloqueig a què «es tengui en compte el factor insular en les retribucions o indemnitzacions que poguessin rebre els i les jutges magistrats i magistrades i la resta del personal funcionari i col·laborador, per pal·liar la doble i la triple insularitat». En aquest sentit, el senador ha recordat l'extrema dificultat que pateixen les Balears per cobrir les places vacants, sobretot a causa del problema de l’habitatge, una situació que es tradueix en el fet que el conjunt de la ciutadania pateixi «retards en la tramitació dels assumptes judicials que són injustificables». «Se'ns tracta com a ciutadans i ciutadanes de segona, de tercera categoria, i nosaltres també paguem els impostos, també complim amb les nostres obligacions, però no rebem els mateixos serveis. No disposem ni de les mateixes oportunitats», ha denunciat el senador. He afegit a més a més que aquest bloqueig de la dreta a la llei de reforma de la Justícia «caurà força malament entre els operadors jurídics de les illes».

El senador ha defensat que aquesta norma «és un compromís ètic per garantir la protecció de la justícia que totes, totes, absolutament totes les víctimes es mereixen». En aquest sentit, s’ha referit a la defensa que ha realitzat la seva companya del grup parlamentari Esquerra Confederal, Carla Antonelli, sobre l’accés a la magistratura als jutjats que combaten la violència de gènere, i que preveu que els jutges i les jutgesses estiguin especialitzats.