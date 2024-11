La Comissió de Mobilitat analitza les mesures que l'estudi de càrrega proposa per millorar la mobilitat a Mallorca

El Consell de Mallorca ha donat aquest dimarts, 12 de novembre, la primera passa per consensuar l’impuls de les mesures que proposa l’estudi de càrrega elaborat per la institució insular. Ha reunit la Comissió de Mobilitat de Mallorca on el president Llorenç Galmés ha donat la benvinguda als participants i ha parlat de consens sobre les propostes de l’estudi de càrrega.

Aquest document apunta com a la «mesura més important la regulació de l’entrada de vehicles a Mallorca que no tributin a les Illes Balears, fixant un màxim de cotxes de lloguer i una taxa amb efectes dissuasius associada». També parla «d’aparcaments dissuasius per fomentar el transport públic, com el pla que està impulsat el Consell amb 7.100 places d’estacionament vora les estacions de bus i tren, o el pla de vials cívics amb més de 60 quilòmetres de carrils per a vianants i bicicletes, amb l’objectiu de promoure la mobilitat sostenible entre els mallorquins».

La Comissió de Mobilitat de Mallorca està integrada pels diferents departaments del Consell de Mallorca, el Govern de les Illes Balears, l'Ajuntament de Palma, els tècnics en matèria de mobilitat i carreteres de les administracions, i per primera vegada s’han inclòs els portaveus dels grups polítics en representació insular, la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), la Direcció General de Trànsit (DGT) i l'Autoritat Portuària.

El president Llorenç Galmés ha explicat que «avui feim la primera passa per impulsar unes mesures que ens proposa l’estudi de càrrega, amb l’objectiu de millorar la mobilitat a Mallorca i que volem que siguin consensuades i que tenguin el màxim suport de tots els àmbits de la societat mallorquina». «Estam parlant de grups polítics, passant pel sector implicat i acabant amb les diferents administracions públiques. Està clar que no podem continuar mirant cap a una altra banda, com s’ha fet les darreres dues legislatures, i hem d’actuar, quan per primera vegada a la història de Mallorca tenim dades que ens indiquen que, per exemple, només l’any 2023 van entrar a la nostra illa prop de 400.000 cotxes, un 108% més que el 2017».

En el decurs de la reunió de la Comissió, l’empresa CINESI, que ha elaborat l’estudi de càrrega i que compta amb més de 25 anys en estudis de mobilitat per tot Espanya, ha detallat la metodologia i les conclusions de l’estudi. Els diferents representants de la Comissió han tengut l’oportunitat de fer preguntes i aclarir dubtes.

LES PROPOSTES PRINCIPALS

L’estudi proposa: «Aplicar restriccions d’accés de vehicles a Mallorca, prioritzant els vehicles de residents sobre els cotxes entrants pels ports. A més, la restricció pot anar associada a una taxa diària de circulació a mode dissuasiu, que l'organisme competent ha de definir. Així mateix, les navilieres hauran de col·laborar en la proposta, avisant de l'existència de la limitació al moment de la reserva, així com modificant l'oferta d'embarcament de vehicles en funció de l'aforament permès. Cal esmentar, que una limitació d'aquest tipus permetria establir un control més gran sobre cada tipologia de vehicle entrant a l'illa, com, per exemple, sobre els vehicles de lloguer».

Considera necessari ampliar la infraestructura ciclista amb itineraris segregats i eixos cívics per unir diferents poblacions. Tal com preveu el Pla de Vials Cívics impulsat pel Consell per fomentar la mobilitat sostenible amb uns 60 quilòmetres de carrils de bicicletes i vianants: https://bit.ly/ConsellVialsCivics.

Proposa un pla d’aparcaments dissuasius, com el que ha aprovat el Consell de Mallorca, per introduir el canvi modal i fomentar el transport públic, amb 7.171 places ubicades vora les estacions de bus i tren: https://bit.ly/4hcf3Th.

Altres de les nombroses propostes de l’estudi són la creació de plans de mobilitat als municipis i als centres generadors de trànsit; l’impuls d'iniciatives de mobilitat col·laborativa, com el carsharing (cotxe compartit) o el carpooling (trajecte compartit); la recuperació de línies ferroviàries, com és el cas de la de Llucmajor; l'increment de les freqüències de bus o dels carrils per al transport públic.

PROPOSTES EN ÀMBITS CONCRETS

En l’apartat de propostes d’àmbits concrets apunta restriccions, regulacions de trànsit i implantacions de busos llançadora en els punts de més saturació, tal com s’ha fet a Formentor. Mesures que la Direcció General de Trànsit (DGT), en col·laboració amb els ajuntaments, han d’aplicar.

DADES I MESURES PRINCIPALS QUE PROPOSA L’ESTUDI