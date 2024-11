SIAU exposa que la Conselleria d’Educació manté desinformats els docents de carrera sobre l'estat crític de l'assistència sanitària concertada

El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) manifesta una profunda preocupació per la manca d'informació per part de la Conselleria d'Educació sobre la situació actual de MUFACE i els drets d'assistència sanitària dels funcionaris de carrera docents. A diferència d'altres comunitats autònomes on s'està informant i abordant la situació amb responsabilitat, a les Illes Balears els funcionaris de carrera no han rebut cap comunicació oficial que els expliqui el futur de la seva cobertura sanitària, en un moment en què el seu dret a l'assistència sanitària concertada es troba en perill.

La situació de MUFACE és cada cop més crítica. Les asseguradores que actualment gestionen el sistema d'assistència sanitària per a més d’1,5 milions de funcionaris i les seves famílies (Adeslas, Asisa i DKV ) han decidit no presentar-se a la licitació per renovar el concert, a causa de les condicions econòmiques que consideren insostenibles. Això genera un escenari d'incertesa total, on els funcionaris de carrera podrien perdre el dret a continuar rebent assistència sanitària concertada a partir del 31 de desembre del 2024.

La Conselleria d'Educació de les Illes Balears no ha fet absolutament res per informar els funcionaris de carrera docent sobre l'actual situació. No hi ha hagut cap comunicat oficial ni cap iniciativa per part de la Conselleria per tranquil·litzar o informar el personal docent afectat sobre les gestions que s'estan duent a terme per evitar una interrupció en l'assistència sanitària. Aquesta despreocupació per part dels responsables polítics, a la qual ja estam massa acostumats, és inacceptable i reflecteix una total deixadesa per part de les autoritats educatives davant un tema tan sensible per a la salut i el benestar de la comunitat docent.

A diferència d'altres comunitats autònomes, on els sindicats i les administracions treballen conjuntament per cercar solucions i mantenir informats els funcionaris de carrera sobre la situació de MUFACE, a les Illes Balears la Conselleria d’Educació ha decidit mantenir-se en un immobilisme absolut, esperant que siguin altres territoris o administracions els que prenguin les iniciatives. Els funcionaris de carrera docents es troben en un total desconeixement sobre si podran continuar gaudint de l'assistència sanitària concertada en el futur, una incertesa que genera una gran preocupació entre els treballadors públics.

Des de SIAU, exigeixen que la Conselleria d'Educació comenci a actuar de manera decidida i s'impliqui per garantir que els funcionaris de carrera docent de les Illes Balears rebin tota la informació necessària sobre l'estat de les negociacions per al futur de MUFACE i sobre els mecanismes previstos per garantir la continuïtat de l'assistència sanitària concertada. "La manca d'informació en aquest àmbit és una mostra de desinterès i irresponsabilitat que no podem tolerar. Els drets dels funcionaris de carrera i la seva salut no poden quedar en l'aire, i menys en un moment de tanta incertesa com l'actual", asseguren.

El sindicat continuarà lluitant per la defensa dels drets laborals i socials del col·lectiu docent i instarà les autoritats competents a actuar amb la urgència que la situació exigeix. "Els treballadors públics mereixen un tracte digne i transparent, i no acceptarem que es deixin en l'oblit qüestions tan importants com la seva assistència sanitària", conclouen.