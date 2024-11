El nivell de català a 4t de Primària s'enfonsa 10 punts a les Balears

El conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera; la directora general de Planificació i Centres, Catalina Ginart, i el director de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE), Fernando Bonnín, han presentat aquest dilluns l’informe preliminar de les proves IAQSE realitzades el curs passat a 4t de primària i 2n de l’ESO per a fer un diagnòstic de la situació de l’educació a les Illes Balears.

Els resultats de l’avaluació, la primera feta des de la implantació de la LOMLOE, s’han tramès a totes les escoles, col·legis i instituts de la comunitat autònoma, els quals ja coneixen l’informe relatiu al seu centre.

Els resultats a primària indiquen la tendència a la baixa en els alumnes que assoleixen la competència en comunicació lingüística en català, castellà i anglès. En el cas del català, el 49 % d’alumnes dels centres de les Illes Balears consolida la competència; respecte a la llengua castellana, els alumnes amb la competència consolidada són el 53 %; i pel que fa a l’anglès, el 49 % adquireix la competència.

Els resultats en matemàtiques també van a la baixa ja que el percentatge d’alumnat que consolida aquesta competència és del 47 %. Uns resultats que esdevenen dispersos i que no estan en el rang esperat.

Als instituts, les proves realitzades en els alumnes de 2n d’ESO són lleugerament millors. En anglès, els alumnes de secundària dels centres de les Illes Balears obtenen un 51 % de consolidació de la competència, un 56 % en castellà, un 59 % en català i un 47 % en la matèria de matemàtiques. Així, es pot afirmar que els resultats obtenguts a secundària estan dins els paràmetres esperats, amb una tendència a la baixa en castellà i català i una lleugera pujada en la competència matemàtica.

Cal destacar que la comparació quant als resultats de 4rt d’educació primària s’han realitzat amb els obtenguts el curs 2012/2013 en ser aquests els resultats més propers temporalment realitzats en aquest curs. De la mateixa manera, la comparativa de l’assoliment de competències de 2n ESO s’ha comparat amb el curs 2016/2017 pels mateixos motius.

Per illes, Menorca és la que mostra millors resultats quant a la consolidació dels coneixements en els dos nivells avaluats. Per contra, Eivissa i Formentera és on s’han obtengut els percentatges més baixos.