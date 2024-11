El Consell ara carrega contra el batle d'Inca per unes declaracions sobre un nou centre de menors no acompanyats

El PP torna a la càrrega ideològica per qüestions d’immigració. El conseller insular de Benestar Social, Guillermo Sánchez, ha recriminat aquest dissabte al batle d'Inca, Virgilio Moreno (PSIB-PSOE), les seves declaracions sobre l'antic polvorí de Santa Magdalena, situat en la capital del Raiguer, on previsiblement l’Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) disposarà d'un centre d'acolliment de menors estrangers no acompanyats.

En declaracions als mitjans de comunicació, el conseller insular de Benestar Social ha volgut aclarir que aquest immoble és «un oferiment per part del Ministeri de Defensa, a través de Delegació del Govern espanyol, de resultes d'una crida del Consell, davant la necessitat d'habilitar per part de totes les institucions espais per a acolliment de menors estrangers no acompanyats».

A més, i «preocupat» per les declaracions del batle d'Inca, qui hauria manifestat que l’immoble del qual s'està parlant no seria idoni, arribant a dir que els edificis que conformen aquest equipament «estan en un estat precari» i que són «llocs insalubres», Sánchez ha volgut recordar que «va haver-hi una visita per part de la direcció insular, acompanyats de tècnics de l’IMAS que van poder certificar sense cap indici de dubtes la idoneïtat d'aquest immoble, que a més», ha continuat, «servirà com el centre de primer acolliment, del qual no disposa actualment l’IMAS». En aquesta línia, ha posat l'accent en el fet que «per idoneïtat i capacitat», aquest immoble «resol les necessitats de l’IMAS» referent a això.

Així mateix, i atès que, pel que sembla, al batle d'Inca li preocupa el fet que el Consell no l’hagi informat sobre aquesta qüestió, Sánchez ha volgut deixar clar que «el Consell treballa des de la certesa i, en aquests moments, no es té». És més, «preocupa que manifestacions com la del batle puguin limitar o coartar la cessió d'aquest immoble», la qual cosa, ha advertit, «seria molt greu».