Aquesta setmana ha mort Eva Duran, antiga propietària del Cafè Barroco i membre de l’Escola de Ball de Galilea. La seva mort ha causat una gran reacció a les xarxes socials i tant des del Cafè com des de l’Escola s’han sumat a les mostres de condol.

Segons ha publicat el Cafè Barroco a través del seu Facebook, «avui amb afecte ens acomiadem d'Eva, qui va deixar la seva petjada en el Barroco i en els nostres cors». «Lamentem comunicar la defunció de la nostra volguda Eva, qui sempre amb un somriure càlid i una lluentor especial en els ulls, va omplir cada racó del Cafè Barroco amb la seva alegria i generositat. Ens va ensenyar a tots a gaudir de les petites coses, a fer de cada trobada un record, i a donar el millor de nosaltres fins a l'últim moment», ha assegurat.

Des del Cafè Barroco, volen acomiadar-se d'Eva «recordant-la tal com sempre va ser: alegre, amable i generosa». «Enviem el nostre més sincer condol al seu espòs, les seves dues filles, familiars i amics, acompanyant-los en aquest moment tan difícil. Eva sempre estarà en la nostra memòria i en l'esperit d'aquest lloc que tant va estimar. Gràcies per tot, Eva», han assegurat.

Per part seva, des de l’Escola de Ball de Galilea han escrit un missatge de comiat a Eva a través de Facebook en el qual han assegurat que «mai podrem esborrar la teva rialla, alegria, entusiasme i coratge dels nostres cors. Balla molt, riu molt, anima molt i suma't a tots els projectes allà on siguis, com sempre has fet amb l'Escola de Ball. T'estimam i t'enyorarem molt!».