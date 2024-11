UOB Ensenyament: «Prohens pretén maquillar el fracàs de la seva política lingüística»

UOB Ensenyament ha emès un comunicat sobre la campanya que ha iniciat el Govern de les Illes Balears respecte a la llibertat d'elecció de llengua. A continuació podeu llegir el que UOB Ensenyament exposa:



El Govern de la presidenta Margalida Prohens (Marga La Roja segons el sector més reaccionari de l'espectre polític actual, ironies de la vida) ha posat en marxa una campanya sobre la llibertat d'elecció de llengua destinada a informar els pares de les Balears sobre la possibilitat d'elegir a les escoles dels seus fills entre el català i el castellà. Una campanya que, evidentment, pagaran els contribuents i que s'afegeix al milió d'euros malgastat per la implantació del Pla de Segregació Lingüística. En aquest punt afloren una sèrie de qüestions: fins on haurem de gastar per mantenir aquest esperpèntic experiment? Per què arriba ara una campanya de promoció del pla segregador? Al Partit Popular no li agrada l'elecció que van manifestar els pares a les matrícules del curs passat i pretén alterar-la? El Partit Popular considera que els pares no són prou intel·ligents per entendre el seu Pla i necessiten una informació dissenyada pel Govern? Hi haurà campanyes d'informació fins que la majoria dels pares elegeixin el castellà com a llengua vehicular de les escoles dels seus fills? Fins on fa comptes intervenir el Govern —que enarbora la no-intervenció en gairebé tots els aspectes de la vida— respecte a aquesta qüestió?



Són moltes preguntes per un Govern que no és tan sols capaç de contestar mai amb un «no» a qualsevol desvari provinent de VOX.



Però això no és tot. El portaveu del Govern, el senyor Antoni Costa, treia pit que no hi haurà partida pressupostària per al desplegament del Pla de Segregació Lingüística als pressupostos del 2025. «El que volem és arribar a consensos» va afirmar Costa sense riure. Més tard, la Conselleria d'Educació i Universitats afirmava que es destinaran 1,1 milions a aquesta proposta dins de la partida corresponent a nòmines dels centres concertats, tal com va publicar la premsa. Així les coses, no hi ha partida pressupostària per desenvolupar el Pla de Segregació, però hi ha 1,1 milions d'euros en concepte de nòmines per a les escoles concertades que l'apliquin.Novaparlai cinisme cotitzen ara mateix a màxims històrics.



UOB Ensenyament considera que el Govern de la presidenta Margalida Prohens, mitjançant aquesta campanya d'informació, pretén maquillar el fracàs de la seva política lingüística i menysprea la capacitat dels pares que ja han manifestat la seva opinió sobre aquest tema fa només uns mesos.