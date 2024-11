Emergències gestiona més de 80 incidents pels efectes de la DANA a les Balears

Emergències ha gestionat aquest divendres un total de 87 incidents -86 a Mallorca i 1 un Menorca- provocats pel pas de la DANA. La majoria d'aquestes incidències han estat per inundacions en la via pública (23) i a soterranis (29).



Bombers de Mallorca, per part seva, ha informat que han registrat 42 intervencions, la majoria de les quals ja estan resoltes. Els municipis amb més incidències són Llucmajor, Bunyola, Calvià i Binissalem. En aquests incidents actuen els parcs de Llucmajor, Inca i Calvià.



Cabal dels torrents



D'altra banda, el cabal dels torrents de Mallorca ha disminuït i no es registren incidents de gravetat relacionats amb el pas de la DANA per l'illa.



Així, Emergències ha indicat que la situació a Mallorca està estable dins dels paràmetres previstos i que es continua treballant en la resolució dels incidents, encara que cap greu, i el cabal dels torrents està disminuint.



L'alerta taronja per precipitacions que poden deixar registres acumulats de 150 litres per mitjà en 12 hores ha continuat vigent a Menorca i en el nord i est de Mallorca durant tota la nit d'aquest divendres a dissabte.



A l'interior, sud i Serra de Tramuntana de Mallorca, l'Aemet ha rebaixat, a darrera hora de divendres, a groc el nivell d'alerta per precipitacions de 25 litres per metre quadrat en una hora i de 60 litres acumulats en 12 hores.