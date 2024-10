El GOB demana la prohibició de la caça a s'Albufera per afavorir la recuperació dels terrenys afectats pels incendis

El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) ha sol·licitat a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural la suspensió de l’activitat cinegètica durant un període de dos anys al Parc Natural de s'Albufera, a causa dels incendis que han devastat recentment aquesta zona humida al nord de Mallorca.

Segons el GOB, el pla d'ordenació de recursos naturals de l'àrea permet la limitació de certes activitats, com el pasturatge o la caça, per raons de conservació, especialment si són «incompatibles amb la regeneració» de les zones cremades. La mesura, defensen, té una «justificació ambiental clara» per l'impacte dels incendis sobre la vegetació i la fauna, que ha quedat desprotegida i molt vulnerable.

A més, el GOB destaca la importància de s'Albufera com a zona d’hivernada per a milers d’aus aquàtiques procedents d'Europa central i septentrional. Les pluges de tardor podrien inundar l'espai, convertint-lo en un lloc especialment atractiu per a aquestes espècies, que actualment es troben en situació de risc per la manca de vegetació on refugiar-se.

Els incendis, produïts els passats 8 i 16 d'octubre, van afectar un total de 171 hectàrees del parc. La Conselleria i el Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) han obert una investigació per aclarir si es tracta de focs provocats.