CCOO Balears: «Les millores del sector d'hostaleria han de fer-se extensives als treballadors»

Reunits en assemblea a la seu de Comissions Obreres (CCOO) de Palma, afiliats i delegats de l'hostaleria debaten sobre el present i el futur del sector, així com de les condicions laborals dels treballadors.

La temporada turística arriba a la fi, i com en temporades anteriors, les Illes Balears tornen a batre rècords quant al nombre de turistes que han visitat les Illes i als ingressos econòmics obtenguts per les empreses del sector.

«Un any més les condicions de treball han estat precàries, destacant com a més importants, un dèficit de plantilles als centres de treball, elevades càrregues i ritmes de treball i augments de jornada que no han estat ni remunerats ni compensats», han assenyalat.

Per això, troben que és «el moment d'exigir millor ocupació i amb més drets per a les persones treballadores, amb augments salarials que permetin recuperar el poder adquisitiu perdut i el repartiment dels beneficis obtenguts per les empreses. Amb millores que permetin tenir una contractació més estable, així com ampliar els mesos d'ocupació dels contractes fixos discontinus.

Amb mesures que permetin conciliar la vida laboral i personal, com conèixer amb antelació els torns de treball i dies de descans o poder acompanyar els menors o majors a cites mèdiques. Amb eines que permetin regular les càrregues de treball i protegir la salut de les persones treballadores durant la vida laboral», remarquen des de CCOO.

Per a la Federació de Serveis del sindicat és el moment que «les millores del sector arribin també al conjunt de les persones treballadores i la via per fer-ho serà la negociació del proper Conveni Col·lectiu».