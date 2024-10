Una exconsellera demana ser atesa «en mallorquí» a una botiga de Movistar a Palma i li contesten que parli en castellà i la insulten

L'exconsellera de Salut i Consum, Aina Salom, ha presentat una denuncia per un nou cas de discriminació lingüística. Els fets s'han produït a la botiga de Movistar, situada al carrer Baró de Pinopar, on l'exconsellera havia anat per fer una gestió.

Quan la clienta ha demanat a la dependenta «Xerres mallorquí? Mos podem entendre en mallorquí?» li han contestat que parlàs en castellà.

Quan Salom ha reivindicat el dret a poder-se expressar en català i ha insistit a la dependenta que no li demanava que xerràs en català, sinó que l'entengui, aquesta li ha contestat de mala manera que no feia comptes atendre-la i que era una «maleducada». Aleshores, un altre treballador de Movistar ha ivolgut justificar l'actitud de la seva companya i l'exconsellera li ha volgut deixar clar «que no parlava amb ell».

Salom ha sol·licitat el full de reclamacions. Una petició que ha hagut de repetir fins a cinc vegades davant les respostes esquives dels treballadors. «Jo he estat consellera de Salut i Consum, m'he dirigit a ells i els he dit que tenen l'obligació de tenir en aquest local full de reclamació, que no em venguessin amb excuses. Li he dit ja en castellà. Quan han vist que sabia que anava el tema me l'han lliurat».

No obstant això, Salom afirma que els treballadors s'han negat a emplenar alguns de les dades que precisa el formulari i no s'han identificat.