La Comissió de Turisme i Esports del Parlament ha aprovat aquest dijous, 17 d’octubre, per unanimitat que els esportistes que hagin de viatjar entre illes per a competir no paguin l'Impost de Turisme Sostenible (ITS).

La iniciativa ha estat defensada per la diputada Marta Pereira, del PP, i reclama l'exoneració de la taxa als esportistes de les Balears, així com als tècnics majors de setze anys que els acompanyin, que acudeixen a la resta d'illes a competicions federades.