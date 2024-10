L'ASM celebra els seus 10 anys amb un dinar, festa i reivindicació

Amb més d'un centenar de persones inscrites, s'ha celebrat el dinar de celebració dels 10 anys de l’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM), aquest dissabte, 12 d'octubre, a l’Ermita de Llubí.

Els congregats han gaudit d'un dia de sol radiant, d'un arròs brut del cuiner Pep Socies, gelat de Pollença i ensaïmada de Llubí i actuació de xeremiers.

En haver dinat, hi ha hagut els parlaments, en primer lloc l'actual president de l'Assemblea, Joan Planes, ha recordat la primera presidenta de l'entitat, Maria Antònia Oliver. A continuació ha parlat qui va ser el segon president, Cristòfol Soler, que ha fet un repàs a la història de l'entitat. A continuació ha pres la paraula la tercera presidenta, Margalida Miquel, que també ha fet referència a la història de l'entitat, però sobretot a la vigència de les propostes de l'ASM.

També ha fet un discurs Joan Planes, que ha reivindicat «l’orgull de sentir-nos independentistes, de persistir amb els nostres missatges i explicar sempre que en tenguem ocasió que no hi haurà solucions a totes les nostres emergències socials, culturals, lingüístiques mentre no siguem independents i administrem tots els recursos que generam» i ha recordat que «Espanya és irreformable i tampoc té remei. El fets així ho corroboren i no tan sols actualment sinó des de fa segles i moltes generacions».

Ha tancat l'acte el glosador Felip Munar, que ha llegit una glosa que acabaven de fer alguns dels comensals:

Gràcies als que som aquí

gràcies als que hem vengut

ens fan passar per l'embut

per aturar el nostre camí,

i tots junts hem d'agrair

que lluitem per un nou país,

que vivim en un incís

però tots som necessaris

amb polítics estrafolari,

que volen el nostre desencís.

Tants els grans com l'al·lotea

avui passam la revista

que visca aquí l'Assemblea

l'Assemblea Sobiranista

ens queda ara molta pista

som un poble d'excel·lència

no ens agrada la violència

però mai defallirem

i per això defensarem

sempre la independència.