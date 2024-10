Ha mort Katiana Vicens, històrica dirigent sindical

La matinada d'aquest divendres a dissabte, i després d'una llarga malaltia, ha mort Katiana Vicens Guillén, qui va ser Secretària General de CCOO dels Illes Balears entre els anys 2009 i 2015.



Segons ha volgut recordar el sindicat, Katiana «sempre va ser una persona compromesa en la lluita pels drets de la classe treballadora i, especialment, pels de la dona».



Per a CCOO, «els qui vam estar al seu costat sempre la recordarem com una persona de valors indestructibles i totalment lliurada a les responsabilitats que va exercir en els diferents càrrecs que va ocupar en el sindicat».



Així, des de la Confederació Sindical de CCOO de les Illes Balears, s'uneixen al dolor de familiars i amics «per la pèrdua d'una gran persona i un clar referent en la lluita pel benestar i la dignitat de les treballadores i treballadors de la nostra comunitat».



«En record de la nostra companya Katiana, el dilluns 14 a les 12.30 hores realitzarem un minut de silenci a les portes de la seu de CCOO de Palma. Què la terra et sigui lleu, Katiana», ha expressat el sindicat.