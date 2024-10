El Servei de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent, en crisi per manca de personal

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) de Personal Docent i Centres Concertats està travessant un moment crític, segons ha denunciat la UOB Ensenyament. En la darrera reunió de la Comissió Paritària del Servei, es va posar de manifest la falta de metges i altres professionals essencials per al bon funcionament del servei. El cap del SPRL va informar que un dels dos metges que tenien ha deixat el servei i que ell mateix es jubilarà pròximament. A més, aquesta situació va quedar agreujada per l'absència del president de la comissió, el director general de Personal Docent, qui no va assistir a la reunió perquè es trobava en altres compromisos.

UOB Ensenyament ha alertat que aquesta situació posa en risc la continuïtat d'un servei que ha estat un referent estatal, per exemple, per haver estat el primer a incorporar una psicòloga especialitzada per atendre el personal docent. El sindicat exigeix que l'Administració solucioni urgentment la situació i dotin el servei dels professionals necessaris per poder continuar oferint una atenció de qualitat.

La preocupació del sindicat se centra en el fet que la manca de personal i la desatenció per part de l'Administració puguin derivar en una eventual privatització del servei, seguint el model de la concertació educativa o els serveis de prevenció a Menorca i Pitiüses. UOB Ensenyament considera que deixar morir el SPRL seria una pèrdua irreparable i un pas enrere en la protecció dels drets dels treballadors públics.

El sindicat fa una crida urgent perquè es prenguin mesures abans que el servei desaparegui completament abans del curs 2025-2026, i adverteixen que la situació és crítica.