Valldemossa és el municipi més ric dels Països Catalans, amb una renda mitjana bruta de 67.527 euros per habitant, segons la llista publicada avui per l'Agència Tributària espanyola. En aquest llistat, però, no hi apareixen municipis d'Andorra ni de Catalunya Nord. En segona posició hi ha Sant Just Desvern (Baix Llobregat), amb 67.169 euros per habitant, i, en tercer lloc, hi ha Cabrils (Maresme), amb 66.571 euros. A més, entre les quinze primeres posicions també hi ha Esporles.

Per contra, tal com ha informat Vilaweb, el Fondó dels Frares (Vinalopó Mitjà) és el municipi més pobre, amb una renda de 18.401 euros per habitant, seguit per Montesa (Costera), amb 18.816, i Llutxent (Vall d'Albaida), amb 19.007. La Hisenda espanyola ha publicat les estadístiques de les declaracions de l'IRPF del 2022 a les poblacions de més de 1.000 habitants.