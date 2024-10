L'habitatge s'encareix a les Balears un 13% interanual al setembre

El preu de l'habitatge ha experimentat al setembre un increment interanual del 13,1% a les Balears, fins a 4.561 euros el metre quadrat, segons dades publicades pel portal immobiliari idealista.

Segons les mateixes dades, el novè mes de l'any l'encariment és de l'1,1% respecte a l'agost i del 4,2% respecte al juny.

A Palma, per part seva, l'habitatge s'ha encarit més d'un 10% en un any.

Als municipis de l'arxipèlag el comportament ha estat majoritàriament alcista durant el darrer any. La pujada més gran s'ha produït a Muro, amb un 34,5%. El segueixen els increments de Santa Maria del Camí (27,8%), Capdepera (26%) i Esporles (22,2%).

Per contra, Consell ha patit la caiguda més gran amb un 12,4%. A Palma els preus varen augmentar un 10,2% fins als 4.308 euros/m 2 , fet que suposa el preu més alt a la capital de les Balears des que Idealista té registres.

Formentera continua sent el mercat més «exclusiu» de les Illes, amb 8.427 euros/m 2 , seguit de Sant Joan de Labritja (7.590 euros/m 2 ). El municipi més econòmic dels analitzats per Idealista a les Balears és Sant Joan, on els propietaris demanen una mitjana de 1.404 euros/m 2. El segueixen Porreres (1.709 euros/m 2 ) i sa Pobla (1.724 euros/m 2 en tots dos casos).