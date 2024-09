Vox rebutja llevar el títol de 'Reyal' a 'S'Acadèmi de sa Llengo Baléà': «Treballen per preservar el nostre patrimoni lingüístic»

L'extrema dreta torna a fer el ridícul. Vox ha rebutjat aquest divendres la sol·licitud de retirar el títol de 'Reyal' a 's'Acadèmi de sa Llengo Baléà' per entendre que representa «un nou atac de l'esquerra a la Casa Reial».



El grup ultra de Vox al Consell de Mallorca ha lamentat que «una vegada més s'utilitzin recursos públics i esforços polítics per a avançar en una agenda ideològica que poc té a veure amb els interessos reals dels ciutadans».



En aquest sentit, el portaveu de l'extrema dreta de Vox en el Consell, Toni Gili, ha mostrat el seu malestar, ja que, «la rapidesa amb la qual l'esquerra mobilitza a les institucions per a imposar les seves obsessions ideològiques és alarmant». A més, ha argumentat que les «veritables prioritats» dels ciutadans, com ara la millora de la sanitat, «la seguretat» o l'economia, «continuen sent ignorades».



D'altra banda, han indicat que la postura de MÉS per Mallorca «va ser una maniobra per a desacreditar a una acadèmia que treballa per preservar el patrimoni cultural i lingüístic de la nostra terra».



Per tot això, el portaveu de Vox ha qualificat «d'hipocresia» a les administracions que actuen amb «lentitud quan es tracta de temes que afecten directament la qualitat de vida dels mallorquins, però accelera quan es tracta de qüestions ideològiques que busquen dividir a la societat».



Gili ha considerat la situació «una ofensa» a la 'Reyal Acadèmi de sa Llengo Baléà' i també a la Casa Reial, que «representa un pilar fonamental de la nostra identitat com a nació».