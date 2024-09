El director de l'IEB demana que RTVE compleixi el que marca la Llei respecte a la presència del català i major presència de la llengua catalana a les plataformes digitals

A fi de celebrar i promoure la diversitat lingüística, amb motiu del Dia Europeu de les Llengües, el Govern de les Illes Balears organitzà ahir un concert a l’auditori Caló de S’Oli de Sant Josep de sa Talaia, en col·laboració amb l’ajuntament del municipi i l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB).

El concert fou a càrrec de diversos músics i formacions de l’illa d’Eivissa, tant locals com internacionals, que interpretaren un repertori en diferents llengües i estils musicals. Entre el públic assistent, van ser-hi presents la directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Francisca Ramis, i el batle de Sant Josep de sa Talaia, Vicent Roig.

A més del concert multilingüe a Eivissa, coincidint amb el Dia Europeu de les Llengües, el director de l’IEB, Llorenç Perelló, va assistir al Consell de Llengües Oficials de l’Estat, celebrat dijous a la Universitat d’Alacant.

El Consell de Llengües Oficials a l’Administració General de l’Estat és un òrgan col·legiat interministerial dedicat a l’anàlisi, l’impuls i la coordinació de la política de l’Administració estatal en relació amb l’ús de les llengües oficials de les comunitats autònomes, amb l’objectiu de procurar una millor atenció dels drets lingüístics dels ciutadans.

Durant l’encontre, presidit pel ministre del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, el director de l’IEB, Llorenç Perelló, va intervenir per demanar el compromís de l’Administració General de l’Estat envers algunes qüestions rellevants per a la llengua a la nostra comunitat autònoma i que necessiten la col·laboració del Govern de l’Estat.

En primer lloc, Perelló va demanar a l’Administració General de l’Estat que no es desentengui de la campanya «La justícia, també en català», de la qual és partícip. Aquesta campanya, impulsada per l’IEB; el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB); la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia; el Col·legi d’Advocats; el Col·legi de Procuradors; el Col·legi de Graduats Socials; el Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles; el Col·legi Notarial, i l’Obra Cultural Balear (OCB), té les finalitats de promoure l’ús de la llengua catalana dins l’Administració de justícia i de fomentar el coneixement i el respecte dels drets lingüístics dels ciutadans.

A més, en el transcurs de la seva intervenció també va reclamar el suport del Govern estatal per iniciar un projecte de formació lingüística per als cossos i forces de seguretat de l’Estat. En aquest àmbit, s’ha demanat poder crear un protocol per al personal del Ministeri de l’Interior que treballa a la nostra comunitat perquè tengui constància de l’existència una altra llengua oficial, amb una legislació lingüística implícita, al nostre territori.

Finalment, com a tercer punt, el director de l’IEB va voler exigir, una vegada més, que l’Estat esmerci esforços a aconseguir que RTVE compleixi el que marca la Llei de l’audiovisual respecte a la presència del català, així com a sol·licitar una major presència de la llengua catalana a les plataformes digitals de productes audiovisuals.

Aquesta trobada va ser una bona ocasió per crear sinergies entre els diferents representants de cada una de les comunitats autònomes de l’Estat amb llengües oficials pròpies de cada territori.