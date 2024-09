Es confirmen 40 focus de llengua blava a les Illes Balears

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha actualitzat la situació de la llengua blava a les Illes Balears. Fins a avui, ja s'ha confirmat un total de 40 focus del serotip 8 a l'arxipèlag en concret, 36 a Mallorca i 4 a Menorca, tots en bestiar oví, tot i que s’està pendent de conèixer el resultat de les mostres recollides a altres finques.

En el cas de Mallorca, les explotacions afectades per la malaltia es troben en els municipis de Sóller (9), Deià (8), Pollença (7), Esporles (2), Campanet (2), Escorca (2), Bunyola (1), Estellencs (1), Fornalutx (1), Andratx (1), Alaró (1) i Valldemossa (1). A més, hi ha altres possibles casos, a falta de conèixer els resultats de les mostres, als municipis de Binissalem, Inca, Lloseta, Calvià, Palma, Puigpunyent i Santa Margalida. Pel que fa a Menorca, no s'ha detectat cap focus nou, i es confirmen els quatre declarats a Ferreries, Ciutadella de Menorca i es Migjorn Gran (2).

Respecte de la reunió que va tenir lloc entre els responsables de sanitat animal de totes les comunitats autònomes i del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per establir el protocol de flexibilització per al moviment d'animals entre zones afectades i zones lliures dels serotips 1 i 8 de llengua blava, es varen consensuar un seguit de mesures per permetre els moviments. En paraules del director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, «hi ha hagut un consens basat en la normativa en vigor i en criteris tècnics. Valorem de manera positiva aquesta flexibilització que confirma el protocol que la setmana passada s’havia proposat a les Illes Balears i s’havia comunicat al sector, en el qual faltava confirmar com havien de ser els moviments de bestiar des de l’arxipèlag a altres comunitats autònomes. Els acords permeten continuar l'activitat ramadera, encara que, evidentment, aplicant mesures de seguretat i vigilància». Fernández insisteix als ramaders que «som conscients de les molèsties i perjudicis. Qualsevol declaració d'epidèmia requereix introduir canvis en el funcionament habitual de les explotacions. Per això, demanem al sector que actuï amb més previsió a l'hora de fer els moviments per a així poder complir les normes».

Aquest protocol assenyala que tots els animals que vagin directament als escorxadors han d'estar desinsectats i tractats amb repel·lent. Quant als moviments entre comunitats d'animals amb destinació als engreixadors o moviments a vida, han de complir els requisits següents: si són animals de menys de tres mesos, han d'estar desinsectats i tractats amb repel·lents. Si són de més de tres mesos, a més d'estar desinsectats, han de presentar una PCR negativa, haver passat una inspecció i disposar d’una acta signada per un veterinari oficial. «Cal recordar que per als moviments dins l'arxipèlag no fa falta aquesta acta, sinó una declaració responsable signada pel ramader. Però si el moviment és cap a la Península, el document del veterinari oficial és imprescindible», subratlla el director general Fernando Fernández.

En l’actualitat hi ha vigent un protocol de moviment del bestiar dins les Illes Balears. A més, i fins a nova ordre, respecte de les fires, certàmens i altres mostres ramaderes, no s’autoritzen els moviments d'espècies sensibles amb destinació a activitats d'oci o similars dins el període d'estacionalització. Fora dels períodes d'estacionalització, es valorarà cada cas.

Quant a les vacunes, la Conselleria continua fent feina de manera conjunta amb el Ministeri per adquirir les necessàries per iniciar la campanya de vacunació.

Una malaltia que no té incidència sobre la salut pública

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural recorda que aquesta alerta sanitària no té cap incidència sobre la salut pública, ja que la llengua blava és una malaltia vírica que tan sols afecta els remugants.