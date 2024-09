Més per Mallorca i Més per Menorca reclamen una normativa específica per als menjadors escolars 0-3

Més per Mallorca i Més per Menorca han registrat una proposició no de llei perquè el Govern elabori una normativa específica per al servei de menjador per a l'etapa educativa 0-3 anys, garanteixi almenys una menjada completa al dia als menors en situació de vulnerabilitat, i estableixi 5 hores de gratuïtat total amb el temps de menjador per a les famílies que ho necessitin.

«La normativa vigent de menjadors escolars, no contempla l'educació 0-3 i es fa del tot urgent la necessitat d'una normativa de menjador per al 0-3, que tengui en compte les necessitats especials que són intrínseques per l'edat tan primerenca dels infants», ha explicat la diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon. La diputada ha afegit també que «les escoletes han de garantir una alimentació segura, saludable i sostenible» i ha recordat que, en els darrers anys per necessitats socials, d'equitat i de conciliació familiar i laboral, s'han obert els menjadors en moltes escoletes que no n'ofereixen, i en aquelles que en tenen, ha augmentat el nombre d'usuaris.

Per la seva banda, la diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, ha afirmat que «si volem que l'educació infantil sigui considerada com una etapa educativa més, pública i universal, també s'ha de blindar el servei de menjador que s'ofereix en els primers anys de vida dels infants». Gomila ha assenyalat que «els menjadors també són espais educatius als quals totes les famílies, independentment de la seva situació econòmica, hi ha de tenir accés».

En aquest sentit, els dos grups han registrat una proposició no de llei al Parlament amb la qual insten al Govern a elaborar una normativa específica per al servei de menjador per l'etapa educativa 0-3 anys que contempli i tengui en compte l'especificitat de l'etapa en tots els sentits tenint en compte l'edat primerenca dels infants, tot tenint en compte l'exposat a aquesta proposta.

A més, la iniciativa insta al Govern a garantir almenys una menjada completa al dia als menors en situació de vulnerabilitat els dotze mesos de l'any i a establir les 5 hores de gratuïtat total amb el temps de menjador en l'educació 0-3 per a les famílies que així ho necessitin.Finalment, la proposta dels ecosobiranistes insta a l'executiu a garantir els recursos humans suficients per possibilitar les menjades escolars en l'etapa 0-3 des de la qualitat de l'atenció als infants.