Les entitats socials debaten sobre els mitjans de comunicació que necessita Mallorca en el marc de la FirONA

Aquest dissabte se celebra a Es Baluard Museu una nova edició de la FirONA que compta amb debats, música, festa i cinema per celebrar la nova temporada d'Ona Mediterrània.



La FirONA ha començat amb els debats i taules rodones que han tengut per objectiu analitzar el futur dels mitjans en català a Mallorca. Així, la jornada ha començat amb la taula rodona 'Quins mitjans necessita Mallorca?', que ha comptat amb la participació de membres del GOB, l'Obra Cultural Balear (OCB), la Federació Associacions de Veïns de Palma, la Plataforma Mallorca per la Pau i l'Assemblea sobiranista de Mallorca (ASM).



En aquest sentit, des de Mallorca per la Pau han assegurat que «els mitjans de comunicació tenen un paper clau en la construcció de les societats democràtiques i determinen les agendes informatives. La primera exigència és que fóssim democràtics. Per a ser-ho haurien de ser de titularitat pública». Des de l'entitat han volgut destacar que «dBalears i Ona Mediterrània donen espai per parlar de la guerra, sense entrenar a la població en l'odi».



Per part seva, des de l'Associació de Veïns de Palma han destacat que «tenim molt clar que necessitam audiovisuals que arribin als barris, sobretot en la nostra llengua, i ara comencen a funcionar pòdcasts». «Que no s'oblidin dels nostres costums», ha ressaltat.



Així, des del GOB han volgut destacar que «els mitjans han de ser independents i la seva màxima ha de ser el servei públic. Haurien de connectar amb la gent i que la gent els vulgui consumir. Haurien d'explorar formats i formes de comunicar. Han de ser capaços de canviar el relat, que ara mateix està marcat pel neoliberalisme. Haurien de ser mitjans que expliquin quina Mallorca pot arribar a ser».



Per part seva, des de l'OCB han assegurat que el primer que cal és plantejar «quins mitjans volem per a fer quina cosa? S'ha de canviar el model comunicatiu a nivell d'Estat? Es creu en un Estat plurinacional?, idò, s'hauria de fer de l'àmbit comunicatiu també un àmbit plurinacional». «Necessitam un àmbit comunicatiu català compartit», ha defensat el representant de l'OCB.



Des de l'ASM han defensat que «els mitjans de comunicació no només serveix per a comunicar sinó que són eines per a fomentar i defensar una llengua, una identitat». L'entitat ha recordat que «des de 2011 hem perdut 3 canals en català a les Illes Balears. No s'està complint amb la Llei de Normalització Lingüística i no es du a terme la reciprocitat dels mitjans de comunicació en català».



Paper de la societat civil



Durant la taula rodona, els representants de les entitats també han intentat respondre a la pregunta «Què pot fer la societat civil, quin paper té?». En aquest sentit, des de Mallorca per la Pau han assegurat que «la societat civil hem d'entendre que fer un diari o una ràdio és caríssim, que és feina, doblers, i subscriptors».



Per part seva, des de l'Associació de Veïns han considerat que «la societat civil és importantíssima per a canviar les coses i ha de tenir el seu espai als mitjans de comunicació».



De la mateixa manera, des del GOB han defensat que «si la gent vol la sobirania de la informació que rep, ha de finançar-la. Hi ha moltes iniciatives com el micromecenatge. Quan a la gent li ofereixes un producte que percep com a necessari, el pagarà».



Per part seva, l'OCB ha considerat que «els mitjans de comunicació com els hem conegut fins ara tenen data de caducitat. En el món digital ja no hi ha fronteres. La lluita des de la societat civil per tenir mitjans nostres, al servei del país, s'ha de plantejar d'una altra manera. La iniciativa de VIDA pot ser un contenidor de moltes coses que la societat civil ha d'alimentar».



Finalment, des de l'ASM han considerat que «la societat civil pot fer poca cosa davant la potència de tot un Estat espanyol que promou ràdios i televisions en espanyol i amb el seu marc mental. Hem de tenir present que som una colònia d'Espanya, que nosaltres mateixos financem aquestes coses amb els doblers que se'n van i no tornen. I ho hem de tenir en compte a l'hora d'anar a votar».



Els debats de la FirONA han continuat amb una conversa entre Cristina Ros, directora d'Ara Balears, i Tomeu Martí, director de dBalears; i la taula rodona 'Participació juvenil i mitjans de comunicació' que ha comptat amb la participació de les principals entitats juvenils de Mallorca.