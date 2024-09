El Govern de les Illes Balears interposa un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei d'Amnistia

Josep Castells, de Més per Menorca, ha declarat, fent referència al recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei d'Amnistia, interposat pel Govern de les Illes Balears, que «és indignant que els doblers dels ciutadans de les Illes Balears es destinin a temes absolutament aliens als seus interessos i es gastin en batalles polítiques del Partit Popular i de Feijóo». «Això sí que és malversar els doblers públics!», ha afegit.

Aquest dimarts el Govern de les Illes Balears, mitjançant l'Advocacia de la Comunitat Autònoma, ha interposat un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei d'Amnistia per a la Normalització Institucional, Política i Social de Catalunya aprovada el passat 30 de maig en el Congrés dels Diputats. A més, s'ha autoritzat també l'Advocacia a formalitzar la recusació del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, i dels magistrats del TC Juan Carlos Campo Moreno y Laura Díez Bueso.

L'Advocacia de la CAIB ha argumentat que «la Llei vulnera el principi de separació de poders i que, per tant, suposa la vulneració de manera flagrant de l'atribució exclusiva als jutges i tribunals de l'exercici de la potestat jurisdiccional, atès que priva d'efectes les sentències, possibilita que les Corts Generals puguin suplantar el poder judicial en les seves funcions i considerar antijurídica la legislació que al seu dia varen aplicar els tribunals de justícia».

No obstant això, cal recordar que l'article 62 i) de la Constitució espanyola -la mateixa a la qual s'acullen els qui han presentat recursos d'inconstitucionalitat- inclou tant la figura de l'indult com la de l'amnistia, amb l'ús de l'expressió 'dret de gràcia'. Resulta sorprenent, a més, que només s'invoqui la separació de poders en aquest cas -en què el parlament aprova una decisió que, normalment, correspondria al poder judicial- i no pel que fa als indults que pot aprovar el Govern.