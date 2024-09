El Pi no participarà als actes del 12 de setembre de la Diada del Consell de Mallorca

El PI ha informat aquest dimecres que no participarà en els actes organitzats pel Consell amb motiu de la Diada de Mallorca que, segons ha aprovat el Consell, se celebrarà aquest dijous 12 de setembre.

En un comunicat, els regionalistes han explicat que no estan d'acord amb l'equip de govern de PP i Vox ni amb la data triada per a la celebració. El president de la formació, Tolo Gili, ha afegit que «només assistiran als Premis, Honors i Distincions per respecte als guardonats».

«Allò que necessitam és que el Consell de Mallorca faci que els mallorquins se sentin orgullosos de la seva festa i la celebrin. Aquest és el gran problema, que ningú sent la festa com a seva» han conclòs. Han afegit que «la data és dia 31 de desembre i el Consell ha de fer feina perquè tots els mallorquins i mallorquines es facin seva la diada, estimin i cuidin Mallorca».