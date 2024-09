Denuncien 18 vehicles turístics que circulaven per un camí rural de Manacor

La Unitat Cívica de la Policia Local de Manacor va interceptar el passat dimecres un grup de devuit vehicles turístics que circulaven pel camí de Son Vell, prop de Son Macià, contravenint la normativa municipal.

L’empresa Dragon Buggies, que organitza itineraris turístics amb vehicles motoritzats, no disposa d’autorització per dur a terme aquesta activitat. El Reglament municipal estableix que en els espais naturals no està permesa la pràctica esportiva amb vehicles motoritzats ni la realització d’itineraris turístics amb aquests vehicles, atès que els camins no estan preparats a aquest efecte i els espais naturals es poden degradar greument.

En total, l’actuació interceptà devuit vehicles: catorze buggies i quatre tot terreny. Des de l'Ajuntament expliquen que els responsables de l’empresa mostraren una actitud agressiva envers els agents i amenaçaren de denunciar-los davant la Policia Nacional. Davant aquests fets, els agents hagueren de sol·licitar reforços a la unitat central de la Policia Local.

Els responsables de l’empresa han estat denunciats per realitzar un itinerari turístic no autoritzat que suposa una infracció molt greu del reglament municipal, i també han rebut dues denúncies administratives per infracció de la Llei Orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana. Els conductors dels buggies han comés una infracció greu per circular sense autorització.

Les infraccions greus suposen una multa de 200 euros, i les molt greus de 500 euros.