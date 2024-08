Massa Crítica reivindica el decreixement turístic i el transport sostenible a Eivissa

Més de seixanta ciclistes ha participat aquest divendres en la marxa reivindicativa d'Eivissacrítica per a reivindicar el decreixement turístic i del transport sostenible a Eivissa. La protesta s'emmarca en el conjunt de mobilitzacions plantejades per la campanya 'Canviem el Rumb'.

Així, Eivissacrítica, el col·lectiu que va realitzar la Massa Crítica a Eivissa entre 2016 i 2018, ha tornat a sortir al carrer a favor del decreixement turístic i en defensa de la bici com a forma de transport sostenible. Amb el lema 'No tallem el trànsit, som trànsit', els participants de la Massa Crítica ha reclamat el seu dret a circular per les calçades de les ciutats, «com qualsevol altre vehicle», respectant les normes de circulació i exigint als cotxes i motos al fet que també les respectin quan es troben bicicletes circulant.

La Massa Crítica, organitzada en moltes altres ciutats de l'Estat espanyol i del món, es diu així perquè produeix un escamot de bicicletes, que en el codi de circulació es considera un sol vehicle, i és capaç de generar una caravana «com les que hi ha de cotxes cada dia». «No és una manifestació», va recordar un dels seus integrants a l'inici de l'esdeveniment.

Els ciclistes, disfressats de turistes i en ambient festiu, han parat en diferents punts calents de Vila per a escoltar una particular «guia turística», la coneguda activista de Extintion Rebellion Eivissa, Karen Killeen. Els ciclistes han circulat pel passeig, el monument als Corsaris i el Club Nàutic, fins als molls dels restaurants de la Marina Botafoch.

Allí, Karen ha denunciat «la pèrdua d'identitat dels barris» i els problemes causats pel turisme de masses i el de luxe, aportant dades de la contaminació i la despesa d'aigua que suposen tant els creuers com els megaiots. A més, «la majoria d'ells operen en paradisos fiscals, per la qual cosa no aporten amb impostos a millorar Eivissa», ha recalcat.

A Ses Feixes i el Centre de Salut de Vila, s'ha posat de manifest la difícil situació de sequera i la desprotecció del patrimoni cultural i natural, així com la falta de sobirania alimentària que pateix Eivissa, amb només un 3% de consum d'origen local. El Centre de Salut de Vila també va servir per a denunciar que el problema de l'habitatge i sobre turistificació afecta la sanitat pública, que en aquesta illa és completament precària.

En el pàrquing d'Es Gorg s'ha assenyalat el problema de l'habitatge a l'illa, mostrant solidaritat amb les persones que resideixen en els assentaments i la situació de precarietat i males condicions laborals que es pateixen de manera crònica. «Gent sense casa, cases sense gent» ha estat un dels lemes més corejats en aquest punt.

Després de recórrer de tornada al centre alguns dels carrers més cèntrics de l'Eixample, l'última parada ha estat la platja de Figueretes, on Karen ha parlat de canvi climàtic. «El Mediterrani s'escalfa cada any i ja comencem a notar-lo en els nostres propis cossos. Gairebé és igual si estàs a favor del turisme o en contra... Tenim un problema de nivell planetari! Les nostres illes són entorns extremadament vulnerables i estem en un dels llocs més fràgils del món de cara al futur pròxim. Per això, la campanya que estem fent es diu 'Canviem el Rumb' i per això hem volgut parlar de tants temes, i no sols del turisme. Tot està relacionat. El nostre mode de vida consumista, els vols amb avió, els cotxes... tots tenim part de responsabilitat, encara que com hem vist, alguns més que uns altres. Apel·lem a les institucions al fet que assumeixin la seva responsabilitat i deixin de confiar-ho tot al turisme, perquè té els dies comptats», ha sentenciat.

L'acció ha acabat en el mateix punt on va començar. Des de Vara de Rei, membres de la plataforma han assenyalat que la convocatòria ha superat totes les seves expectatives i això els anima a continuar insistint en accions reivindicatives i festives, amb el gran objectiu que la manifestació que es convoca per al dia 27 de setembre sigui «de les que fan història», en referència a les grans manifestacions que hi ha hagut a Eivissa.