Els professors de la concertada que facin de tutors cobraran el mateix complement que es paga a l’ensenyament públic

El Consell de Govern d’aquest divendres, 30 d’agost, ha acordat aprovar un suplement de 34,62 euros mensuals, repartits en 14 pagues, per a tots els tutors de les etapes d’educació infantil, educació primària, educació especial i aules UEECO, educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional de l’ensenyament concertat. D’aquesta manera, aquests professionals cobraran el mateix complement que es paga a l’ensenyament públic: 484,68 euros anuals.

Així, el Govern diu que dona «compliment a l’Acord de la Mesa d’Ensenyament Privat Concertat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears signat el 18 de juliol entre la Conselleria d'Educació i Universitats i les entitats patronals, les organitzacions titulars i les organitzacions sindicals».

A l’Acord, que es va publicar en el BOIB núm. 100, de 30 de juliol de 2024, s'hi estableixen les condicions del finançament del complement específic de tutor.

Amb aquest Acord del Consell de Govern, es dona autorització per modificar els mòduls de l’Annex 21 de la Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024 per tal d'introduir aquest complement de tutoria.