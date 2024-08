MÉS reclama al Consell l'obertura d'un expedient sancionador al batle de Santa Margalida acusat d'explotar un agroturisme il·legal

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha demanat aquest dissabte l'obertura d'un expedient sancionador al batle de Santa Margalida acusat de gestionar un agroturisme il·legal. Alzamora ha recordat que el Consell gestiona les competències en matèria d'Ordenació i Inspecció turística i que, després de les informacions periodístiques que han destapat les suposades irregularitats comeses per Joan Monjo (qui governa en coalició amb el PP), la institució insular «ha d'actuar sense més dilacions».

En aquest sentit, el portaveu ecosobiranista ha instat el conseller insular de Turisme a actuar «de manera immediata» i no encobrir les irregularitats comeses, en el cas de ser certes. «El departament de turisme ha d'obrir una investigació i actuar en conseqüència. S'ha d'aplicar la llei», ha remarcat Alzamora.

Alzamora ha recordat també que tant l'actual responsable de Turisme com el mateix president insular han reiterat en els últims mesos que l'oferta il·legal és un dels seus cavalls de batalla. «Ara tenen una oportunitat de demostrar-ho», ha assegurat.

Alzamora ha anunciat que la formació registrarà diferents peticions de documentació al departament de Turisme i ha explicat que la intenció és conèixer si hi ha existit algun intent d'ocultar informació o algun tracte de favor al batle, ara assenyalat per operar sense disposar de les places que atorga el Consell de Mallorca. «La inacció del Consell només s'entén des de la perspectiva de continuar gestionant al servei dels infractors, els especuladors, hotelers, turistes i no dels residents», ha assegurat.

«El PP sempre actua al servei dels interessos particulars d'uns pocs», ha remarcat Alzamora. El conseller electe de MÉS també ha denunciat que «el compromís del PP amb la lluita contra la massificació i l'oferta il·legal és nul».

Finalment, el portaveu de MÉS ha criticat la connivència de la institució amb l'oferta il·legal i ha denunciat que «el canvi de discurs del PP pel que fa al decreixement només és postureig i una resposta davant la creixent contestació ciutadana».

De fet, Alzamora ha recordat que a aquest cas cal sumar-hi el de l'agroturisme il·legal de l'exconseller Porsell, el cas del camp de polo de Campos o l'hotel il·legal del Port d'Alcúdia, «Galmés només actua davant la pressió mediàtica. Encara que sigui tard i sota la pressió dels mitjans de comunicació, exigim una resposta contundent», ha conclòs el portaveu de MÉS.