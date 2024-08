Homenatge a Son Espases a la doctora Marta Margarit Camps

L'Hospital Universitari Son Espases ha plantat una olivera en el recinte per retre homenatge a la doctora Marta Margarit Camps (1997-2024), que va morir el passat mes de maig en un accident de trànsit.

Els seus familiars han estat presents durant l'acte, segons ha informat la Conselleria de Salut.

L'olivera està envoltada per flors en forma de cor que han estat col·locades pels companys residents de primer any. També existeix una placa commemorativa instal·lada en record de la doctora.

L'homenatge ha estat una iniciativa dels professionals del Servei de Pediatria i Medicina Intensiva, amb la col·laboració de l'Hospital i de la Facultat de Medicina de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Han assistit la gerent del centre hospitalari, Cristina Granados; el degà i el vicedegà de la Facultat de Medicina de la UIB, Antoni Bennàsar i Fernando Yáñez, respectivament, i altres professionals del centre hospitalari.

Des de Salut han explicat que la mort de Marta Margarit Camps va causar consternació a l'Hospital, on era metge resident de Pediatria, i també a la UIB, on es va graduar en la primera promoció de la Facultat de Medicina del curs 2021-22. «Era una persona molt estimada per la seva vàlua professional i humana», han indicat.